Jicaral vs. Saprissa chocarán en la fecha 18 del Apertura 2021 de Costa Rica. Entérate a qué hora y por qué canal ver el encuentro EN VIVO y EN DIRECTO.

Jicaral vs. Saprissa: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido por la fecha 18 del Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica

Jicaral y Saprissa se enfrentarán en la jornada 18 del Torneo Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica, cotejo al que llegan con diferentes objetivos pero urgidos por ganar. La S está cuarta con 26 puntos, plaza que otorga el pase a la fase final, y mira de reojo a Santos -mismas unidades, peor diferencia de gol-, Grecia y Sporting. Los jicaraleños (10°), en cambio, están arriba de Pérez Zeledón y Guadalupe, con 18 unidades, y no quieren saber nada con el descenso.

Jicaral vs. Saprissa: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El juego se disputará el miércoles 27 de octubre, a las 14:00 horas ticas, en el Estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña. El mismo se podrá ver para todo el país a través del canal Tigo Sports .

Jicaral vs. Saprissa: cómo llegan los jicaraleños

Los dirigidos por César Eduardo Méndez vencieron 3-2 a Santos de Guápiles en la última fecha, un triunfo que vale oro y que les permitió salir del fondo de la tabla. Anteriormente, le ganaron 3-1 a Grecia y cayeron 1-2 ante Sporting San José y 0-4 contra San Carlos. A falta de cinco fechas, deben sumar la mayor cantidad de puntos posibles para seguir alejándose de la zona de descenso.

Jicaral vs. Saprissa: cómo llegan los morados

Luego del triunfo 4-3 ante Comunicaciones, la S de Mauricio Wright empató 1-1 con Cartaginés en un duelo que de ganarlo le hubiera permitido escalar en la tabla. "Es lamentable el empate por los puntos, pero creo que hicimos un buen partido. Si el arquero no hubiera tenido la noche que consiguió, creo que el resultado sería otro", dijo Wright. Deben ganar ante Jicaral para no perder terreno en la clasificación y llegar a tono al clásico vs. Alajuelense.

Jicaral vs. Saprissa: último partido entre ambos

El último choque entre ambos equipos se produjo el 24 de octubre, en la fecha 7 del actual Apertura. Y finalizó con un gane 4-0 de Saprissa gracias a los goles de Michael Barrantes, Jimmy Marín (x2) y Ricardo Blanco.