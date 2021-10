La Selección de Costa Rica tiene en la mira a dos jóvenes promesas con ascendencia costarricense que militan en el fútbol europeo: Joseph Nonge Ruiz (Juventus) y Elián Quesada (Arsenal). Y es que la mayoría de las selecciones de Centroamérica se han inclinado a buscar futbolistas alrededor del mundo que tengan ascendencia para sumarlos a sus filas. En esta oportunidad, ambos futbolistas con ascendencia tica, ya conocen su situación y la posibilidad de representar a la selección Centroamericana, dejaron un recado a través de sus redes sociales.

Ambos jugadores de 16 años de edad, compartieron una imagen de Bryan Ruiz hecha por la Federación Costarricense de Fútbol, en donde Joseph Nonge Ruiz y Elián Quesada, publicaron dicha imagen en sus historias de Instagram con un mensaje positivo para la Selección Nacional de Costa Rica. Si bien, no es algo del otro mundo, es una señal que ambos jugadores están siguiendo muy de cerca a la Tricolor. Bien sea a través de las redes sociales por ahora.

Joyas con ascendencia tica

En su momento, Luis Fernando Suárez declaró que les abre las puertas y que no tiene problema siempre y cuando le sumen categoría al combinado nacional. Por parte de la Fedefútbol se habrían contactado con ambos futbolistas en el pasado para que en un futuro puedan ser llamados a la Selección Nacional de Costa Rica. Por ahora, nada concreto.

Joseph Nonge Ruiz inició su carrera Anderlecht y fue tan interesante su nivel que la Juventus decidió comprarle el pase. Es una apuesta fuerte que hace el club por un jugador que todavía no debutó oficialmente. Mientras que Elián Quesada Quesada sigue avanzando en las divisiones inferiores del Arsenal y no sería raro verlo en un corto tiempo entre el equipo Sub 20 del conjunto inglés. Es el máximo deseo que tiene el chico de poder dar el gran salto y empezar a ser visto por el entrenador de la mayor.