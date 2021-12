Joel Campbell no tuvo el mejor torneo en México con los Rayados de Monterrey en la Liga MX bajo el mando de Javier Aguirre, y a raíz de que no se tuvieron buenos resultados en general, la directiva del equipo tomó una serie de decisiones y entre ellas destacó la de no contar con varios jugadores para el próximo torneo. Y uno de los nombres que sonaban en esa lista era el de Joel, que además de no haber tenido buenos números, ocupa la plaza de extranjero en el equipo mexicano. Sin embargo, Javier Aguirre habló de manera contundente sobre el futuro del costarricense.

Si bien desde el Diario AS México se habría informado que el delantero tico tendría como destino casi definido la MLS. Y desde el entorno del futbolista habría reconocido que tiene ofertas de equipos estadounidenses y no ve con malos ojos estar hasta junio en uno de estos clubes, después deberá ver si regresa o no al León. Sin embargo, Javier Aguirre conversando con RG La Deportiva, afirmó que cuenta con Joel y además resaltó que está bajo contrato.

Javier Aguirre cuenta con Joel Campbell

"Hablé con él: 'no tuviste la fortuna, peor no lo vamos a hacer contigo, probablemente ha sido una de tus temporadas más flojas en cuanto a rendimiento'. No hizo pretemporada, se fue a Costa Rica, se lesionó y Maxi Meza lo hizo bien. Joel tiene contrato y espero muchísimo de él'', explicó Javier Aguirre para RG La Deportiva.

Con estas palabras al menos desde la parte del cuerpo técnico, Joel Campbell seguiría formando parte del Monterrey para la próxima temporada en México. Habrá que esperar si el jugador y su entorno tienen otros planes, pero ahora ya conocen que Javier Aguirre contará con él. A sus 29 años de edad el tico espera levantar su nivel en 2022 en donde además será un año para buscar un boleto al Mundial de Qatar para Costa Rica.