Inversiones millonarias, carros último modelo y otros lujos: los negocios de Joel Campbell fuera del fútbol

Joel Campbell no solo brilla en la cancha; fuera de ella ha construido un imperio empresarial que le asegura ingresos millonarios más allá del balón. El delantero costarricens entendió desde joven que la carrera deportiva es corta y que el dinero debe trabajar.

Hoy, combina su rol de figura en Liga Deportiva Alajuelense con una serie de emprendimientos que incluyen clínicas, centros deportivos, bienes raíces y alianzas con marcas de lujo.

Los negocios que tiene Joel Campbell

Uno de sus proyectos más emblemáticos es el Centro Médico Integral Campbell (CMIC), inaugurado en 2013 cuando apenas tenía 21 años. Este centro privado ofrece servicios de fisioterapia, medicina general, ginecología, oncología, nutrición, psicología y estética. Con el tiempo se trasladó a un edificio más amplio en barrio Don Bosco, San José, y cuenta con familiares suyos como parte del equipo médico.

Otra gran apuesta es Twelve, su centro deportivo de alto rendimiento, que combina gimnasio, canchas de fútbol, clínica deportiva y tienda de suplementos. La primera sede abrió en Sabana Este en 2020, generando más de 20 empleos, y tres años después inauguró una nueva en San Rafael de Alajuela, cerca del Proyecto Gol.

Joel Campbell ha hecho muchas inversiones.

El futbolista también ha diversificado hacia el sector inmobiliario, adquiriendo propiedades y terrenos estratégicos, algunos de los cuales ha usado para construir sus propios proyectos. También incursionó en el mundo digital con la página Sports By Campbell y ha invertido en tecnología, como en la startup costarricense Shopy, dedicada al comercio electrónico y entregas a domicilio.

La fascinación de Joel Campbell por los carros

A nivel de imagen, Campbell ha sabido capitalizar su gusto por los carros de lujo. Es embajador de la marca BYD en Costa Rica y en su cochera presume varios modelos eléctricos de última generación, como el BYD Seal y el reciente BYD Shark, una pick-up híbrida que ha despertado gran interés en el mercado. También posee un Audi R8 personalizado que usaba en su etapa en México.

A sus 33 años, Campbell ya tiene encaminado un plan sólido para el día en que cuelgue los botines. Su ejemplo rompe con el estereotipo del jugador que solo gasta en lujos efímeros. En su caso, los lujos existen, y relucen, como el BYD Shark, pero están respaldados por inversiones inteligentes y un enfoque empresarial que le asegura estabilidad a largo plazo.