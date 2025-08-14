“Cada vez más cerca”: el refuerzo que tendrá Alajuelense y le resolverá varios problemas a Machillo Ramírez

Liga Deportiva Alajuelense ha tenido un inicio de Apertura 2025 marcado por altibajos en su producción ofensiva. Aunque el equipo dirigido por Óscar Ramírez ha logrado resultados importantes, la falta de efectividad en los últimos metros ha sido uno de los temas recurrentes en las conferencias de prensa del técnico.

Lesiones y ausencias han obligado a buscar variantes en ataque, pero ninguna ha terminado de consolidarse. La afición rojinegra sabe que el plantel cuenta con figuras capaces de marcar diferencias, pero también entiende que las bajas por problemas físicos han pesado en la regularidad del equipo.

Esta semana, una publicación en redes sociales encendió la ilusión en la hinchada manuda. En una historia de Instagram se pudo ver a este futbolista sometiéndose a un tratamiento de recuperación, acompañado por la frase: “Cada vez más cerca”. El mensaje, breve pero directo, fue suficiente para que los seguidores empezaran a imaginar su regreso.

¿Cuál es el refuerzo que tendrá Alajuelense?

El protagonista es Joel Campbell, quien se lesionó en el partido contra Guadalupe semanas atrás y ha estado trabajando intensamente para volver a las canchas. Su regreso no será solo una buena noticia en lo emocional, sino que representa un refuerzo de peso para un equipo que ha sufrido para concretar sus ocasiones de gol.

La publicación de Joel Campbell.

Campbell, por su experiencia internacional y capacidad para generar peligro desde cualquier sector del ataque, es considerado por Machillo Ramírez como una pieza fundamental en su esquema. Su vuelta le dará al técnico más variantes tácticas y la posibilidad de recuperar la fluidez ofensiva que tanto necesita el club en este tramo del campeonato.

La expectativa ahora pasa por conocer la fecha exacta de su reaparición. Lo que está claro es que, cuando vuelva, Joel Campbell será mucho más que un regreso: será el refuerzo que Alajuelense estaba esperando para encarar con fuerza la segunda mitad del Apertura 2025.