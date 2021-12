El atacante costarricense, Joel Campbell, no jugará la próxima temporada en el Monterrey de la Liga MX.

Joel Campbell no seguirá con el Monterrey: se terminó la etapa en Rayados

El pasado julio de 2021, la directiva del Monterrey había tomado la decisión de fichar a Joel Campbell para refrescar a su ofensiva pero las cosas no salieron como todas las partes esperaban. Según información del periodista Felipe Galindo, del diarios AS, el costarricense ya fue avisado de que no contarán con él para la próxima temporada con los Rayados. A pesar de que todavía está bajo contrato con el club. A sus 29 años de edad, Joel vestirá otra camiseta a partir del 2022.

Además el otro elemento que juega en contra de Joel Campbell es la de la plaza de extranjero, que son su salida, estaría disponible para el próximo semestre. Y esto le abre la posibilidad al Monterrey de poder reforzar ese lugar en la ofensiva del equipo de cara al próximo campeonato. Y a decir verdad, los números tampoco pudieron respaldar al centroamericano que se registraría como un verdadero fracaso su paso por el conjunto regiomontano.

Monterrey no contará con Joel Cambpell

No es un dato menor que Joel Campbell tan solo fue titular con Monterrey en cinco partidos de los 13 en donde tuvo oportunidad de ver acción a lo largo del Apertura 2021. Jugó 570 minutos y no tuvo aportes en la parte ofensiva. Ni con asistencias, ni con goles. De esta manera gris se estaría marchando el costarricense de Rayados y tal vez de México.

Recordemos que para Centroamérica era importante la posible participación de Joel Campbell en el Mundial de Clubes, ahora con esta determinación esa chance se ha terminado. La directiva de Rayados ya está pensando en este campeonato y también en el Torneo Clausura 2022 en donde su primera baja confirmada sería la del costarricense.