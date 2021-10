La IFFHS reveló a los nominados para el premio a futbolista del año, en una lista que contempla a Gianluigi Donnarumma y no a Keylor Navas.

El fútbol ha recuperado casi por completo su ritmo habitual en este 2021, luego del aparatoso 2020 marcado profundamente por la pandemia del coronavirus Covid-19, que evitó la práctica del deporte rey en prácticamente todos los países del mundo (salvo contadas excepciones). Es por ello que los jugadores han podido desenvolverse sin problemas, algunos con una fantástica performance mundial.

Con la llegada de este fin de año, arriban también los diferentes premios que suelen otorgarse en estas épocas, reconociendo a los mejores elementos que hubo en estos doce meses. El premio The Best de la FIFA y el Balón D'Or son dos de los ejemplos más conocidos, aunque no los únicos: la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, por sus siglas en inglés) también nombra de forma anual al "Mejor Jugador Masculino del Mundo 2021".

Este último jueves, la entidad reveló a los nominados, entre los que aparecen Lionel Messi; Cristiano Ronaldo; Erling Haaland y Kylian Mbappé, por citar algunos. En la lista también dice presente Gianluigi Donnarumma, que actualmente ocupa la banca del PSG en los planes de Mauricio Pochettino, quien se inclina de momento por Keylor Navas, ausente en la terna.

Más allá de la poca participación del europeo en el equipo francés, su aparición en el apartado cobra gran sentido si recordamos que fue uno de los baluartes de la Selección de Italia que se consagró campeona de la Eurocopa (no recibió goles en la fase de grupos, y fue trascendental en la tanda de penales de las semifinales y la final contra Inglaterra).

Cinco futbolistas de la Concacaf tienen su lugar y aspiran al galardón de la IFFHS: Alphonso Davies (Canadá/Bayern Munich), Winston Mc Kennie (USA/Juventus), Giovanni Reyna (USA/Borussia Dortmund), Raul Jimenez (México/Wolverhampton) y Hector Herrera (México/Atlético Madrid).