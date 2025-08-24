Jafet Soto preocupado: Hernán Medford no perdona a los jugadores de Herediano y dice lo que todos callan

El arranque de Hernán Medford como técnico del Club Sport Herediano no ha sido el esperado. Tras la victoria en el debut por 2-1 ante Pérez Zeledón, el “Pelícano” sufrió una derrota en Panamá contra Sporting San Miguelito por la Copa Centroamericana y ahora, en el campeonato nacional, apenas logró rescatar un empate 2-2 frente a San Carlos, en un partido que por momentos se le fue de las manos.

El “Team” llegó a estar 0-2 abajo en el marcador y la reacción en la segunda parte evitó una caída dolorosa en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez. Sin embargo, más allá del resultado, lo que más llamó la atención fueron las duras palabras del entrenador florense en conferencia de prensa.

¿Qué dijo Hernán Medford sobre sus jugadores?

“No es sistema ni estrategia, es actitud. No es posible tener esa actitud en el primer tiempo, fue mala y San Carlos se aprovechó de eso. En el segundo tiempo la actitud fue mejor y logramos sacar un empate que al final creo fue justo”, declaró Medford, dejando claro que la crítica apuntaba directamente a sus jugadores.

El técnico también se refirió al corto tiempo de trabajo desde su regreso al banquillo rojiamarillo: “No he tenido tiempo para trabajar con Herediano, eso está claro. Vimos a un Herediano con un primer tiempo sin actitud y luego con actitud, aquí no es de estrategia”.

Las palabras del “Pelícano” reflejan la exigencia que quiere imponer desde el inicio y ponen en evidencia que, más que cuestiones tácticas, lo que le preocupa es la falta de entrega y concentración en determinados pasajes de los partidos.

En las oficinas del club, el gerente deportivo Jafet Soto observa con atención este arranque irregular. Medford, fiel a su estilo frontal, ya lanzó su primer mensaje fuerte: el Herediano que él dirige no puede darse el lujo de jugar a medio gas.