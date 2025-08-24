Ronaldo Araya esperó que Pablo Salazar se fuera para decir todo lo que se guardaba sobre su etapa en Herediano

El Club Sport Herediano vivió un cambio en su banquillo en las últimas semanas con la salida de Pablo Salazar y la llegada de Hernán Medford. Y, con el relevo en la dirección técnica, también reaparecieron voces que habían quedado en silencio dentro del camerino rojiamarillo.

Una de ellas fue la de Ronaldo Araya, mediocampista que había sido marginado por Salazar a pesar de ser pieza clave en el bicampeonato florense. Una de las decisiones más polémicas que tomó el anterior estratega del Team.

Este fin de semana, Araya volvió a ser protagonista en el empate 2-2 frente a San Carlos. El volante se despachó con un gol y una asistencia, demostrando que tiene mucho para aportar al equipo cuando cuenta con la confianza del entrenador.

Tras el partido, el jugador fue consultado por su regreso a la titularidad y, aunque con respeto, no dejó pasar la oportunidad de dejar un mensaje indirecto para Pablo Salazar, quien lo relegó durante su gestión.

¿Qué dijo Ronald Araya?

“He estado bien, siempre he estado bien. Siempre terminé jugando, las finales pasadas cuando fuimos campeones las jugué”, recordó Araya, en clara alusión a su rendimiento previo a la llegada de Salazar.

El mediocampista también agregó: “A veces cada entrenador tiene su gusto, yo lo respeto, sigo trabajando al máximo y cuando me toque una oportunidad como hoy daré el 100%”. Una frase que refleja tanto profesionalismo como un reclamo implícito hacia quien lo había apartado del protagonismo.

Con Medford en el banquillo, Araya recupera espacio y confianza en un Herediano que busca estabilidad. Y en medio de esa recuperación futbolística, el mensaje del jugador deja entrever que su exclusión en la era Salazar fue más cuestión de decisión personal del técnico que de rendimiento.