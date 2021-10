Monterrey, club donde milita el costarricense Joel Campbell, se coronó campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, luego de imponerse 1-0 al América del guatemalteco Antonio De Jesús López, por lo que el tico podrá tener la oportunidad de estar en el próximo Mundial de Clubes en el que destaca la presencia del Chelsea de Inglaterra.

El costarricense no pudo entrar en la convocatoria de los regios, porque ya había disputado algunos partidos del campeonato cuando era parte del León y el reglamento no deja que un futbolista esté inscrito en dos equipos y es por eso que no fue ni parte de la celebración en el césped, pero sí podría estar en el Mundial de Clubes.

El partido

Los dirigidos por Javier Aguirre se proclamaron campeones gracias a un tanto tempranero, cuando al minuto 7 un centro por la derecha no pudo ser rechazada por el defensor Sebastián Cáceres y le dejó servido el balón al argentino Rogelio Funes Mori, que en soledad definió y venció a Guillermo Ochoa para hacer el 1-0 que al final fue definitivo.

El guatemalteco Antonio De Jesús López fue suplente, pero ingresó al minuto 67 para ocupar el centro del campo, al inicio estuvo siendo una de las bases en la contención para evitar los ataque rivales, conforme pasaron los minutos avanzó metros y en la parte final estuvo cerca de anotar, cuando un tiro de tijereta fue desviado por un defensor.

Al final, Monterrey se proclamó monarca y representará a la Concaacaf en el Mundial de Clubes, ahora en la Liga MX deberá seguir su pelea por estar en la liguilla, mientras América es líder en el torneo local e intentará que esta derrota no afecte su buen momento y así tener su revancha.