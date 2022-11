La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 está a horas de comenzar. 32 selecciones nacionales pelearán por conseguir el máximo trofeo, o al menos por tener una actuación sin precedentes y que se perpetúe en el inconsciente de los fanáticos. Costa Rica ya supo hacer eso, cuando alcanzó los cuartos de final de Brasil 2014 liderando un grupo con Inglaterra, Italia y Uruguay.

El panorama se repite de cierta manera en esta oportunidad. La Sele quedó encuadrada nuevamente en una zona "de la muerte" con España, Alemania y Japón, aunque sin sus figuras en el máximo apogeo como en la cita en Sudamérica. Sin embargo, eso no quita la ilusión a los ticos de poder dar otro batacazo.

Por ese motivo es que varios han manifestado sumo optimismo, algo de lo cual habló Hernán Medford en diálogo con ESPN. "Que tenemos que tener una mentalidad positiva, que queremos ganar, se ha escuchado hasta que se quiere ganar la Copa del Mundo. Si, pero también hay que ubicarnos, poner los pies en la tierra. Vamos con dos ex campeonas del mundo".

En esa misma línea, subrayó: "Estamos jugando un Mundial, con dos selecciones campeonas del mundo y Japón, entonces ahí lo más lógico es que la Selección no pueda ir de tú a tú". "Tenemos que ser el equipo que mantiene su valla en cero, defendiéndose bien y haciendo transiciones rápidas, hacer un buen bloque. Ya el sistema que use el entrenador Suárez es lo de menos en este momento, tenemos que tener un equipo equilibrado", añadió.

Finalmente, opinó: "Todo el equipo debe tener entrega total, hoy en día no se puede jugar al fútbol si no se marca. Hay unos jugadores que tienen que cambiar esa actitud, saber que en este tipo de eventos los 11 tienen que ser parejitos: los 11 atacan y los 11 tienen que defender, para tener oportunidad de clasificar a la Segunda Ronda. No es nada fácil, pero en el fútbol no hay nada imposible".