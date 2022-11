Se viven horas difíciles en lo interno de la selección española. José Luis Gayà, quien tenía todas las fichas para ser el dueño del lateral izquierdo en el Mundial de Qatar 2022, abandonó la concentración debido a un esguince lateral de bajo grado en el tobillo derecho sufrido previo al amistoso contra Jordania, que acabó en triunfo 3-1.

La decisión fue tomada por Luis Enrique luego de una última reunión matinal con los médicos de la delegación. Si bien la lesión no es tan grave, el futbolista del Valencia no llegaría a recuperarse para afrontar los tres partidos del Grupo E ante Costa Rica (miércoles 23), Alemania (domingo 27) y Japón (jueves 1 de diciembre).

"Este es el tema delicado y duro de este momento. La información pertenece al jugador y a los doctores. Mañana (hoy) tomaremos una decisión al respecto y lo anunciaremos cuando lo tengamos claro. Es una pena lo que le ha pasado, porque ha sido en una acción fortuita, un resbalón", había explicado el entrenador tras el fogueo.

Alejandro Balde, el elegido por Luis Enrique

A falta de que la FIFA le de el visto bueno al cambio, medios españoles como Sport, Marca o AS dan por hecho que Alejandro Balde será el reemplazante de Gayà. Con apenas 19 años, el lateral del Barcelona haría su debut con la selección mayor en la Copa del Mundo. Sin dudas, un ascenso fulgurante para el juvenil teniendo en cuenta que el 23 de septiembre se estrenó con la sub-21.

La misión de sustituir a su par valencista —quien suma 18 apariciones, en la cuales España jamás ha perdido— no será sencilla. Pero Balde arribaría en pleno estado de forma: este jueves se le informó de la convocatoria y, además, no ha dejado de entrenar ya que estaba con la sub-21 preparándose para el amistoso con Japón, que se jugará esta noche y del cual no formará parte.