Con una frase del Machillo Ramírez, Erick Lonnis le envió una advertencia a Hernán Medford tras su regreso a Herediano

Hernán Medford volvió al fútbol nacional tras siete meses de ausencia y su regreso con Herediano no pasó desapercibido. Después de dirigir al Marquense de Guatemala, el “Pelícano” fue elegido por los de Heredia para reemplazar a Pablo Salazar, quien dejó el cargo por malos resultados.

Medford ya comandó sus primeros entrenamientos y se alista para su debut oficial con los florenses este sábado, cuando enfrenten a Pérez Zeledón y sobre este escenario Erick Lonnis como miembro del comité en el Deportivo Saprissa, rompió el silencio y le envió una advertencia.

¿Cuál fue la advertencia de Erick Lonnis a Hernán Medford?

Erick Lonnis reaccionó con una sonrisa cuando fue consultado sobre el regreso de Hernán Medford al fútbol nacional. Dicho gesto reflejó la mezcla de sorpresa y reconocimiento por el retorno del “Pelícano” a la escena, dejando entrever que su presencia no pasará desapercibida en el campeonato costarricense.

Hernán Medford – Herediano

Lonnis dejó en claro que su espíritu competitivo le impide desearle suerte a Hernán Medford en su regreso a Herediano, pero sí aprovechó para expresar el aprecio y cariño que siente por él. Recordó una frase habitual de Óscar Ramírez.

Erick Lonnis – miembro del comité en el Deportivo en Saprissa

“No puedo decir que espero que le vaya bien porque mi espíritu competitivo no da para eso, pero nada más le puedo expresar mi aprecio y cariño. Como dice Óscar Ramírez: ‘En la cancha nos matamos’; es un dicho de Óscar, en la cancha nos matamos”, expresó Erick sobre Hernán Medford.

Viejos conocidos en el fútbol de Costa Rica

Hernán Medford y Erick Lonnis no solo comparten historia en la Selección Nacional, también vivieron juntos momentos clave como las eliminatorias y el Mundial de Corea y Japón 2002.

Ahora, con Lonnis ligado a Saprissa, su objetivo es claro: que el cuadro morado sea quien levante el título del Apertura 2025 en diciembre, evitando que otro equipo se robe el protagonismo.

