El Newcastle United fue noticia recientemente debido a su adquisición por parte del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, convirtiéndose así en el club más rico de la Premier League y del mundo. Las Urracas ya han hecho contrataciones en este mercado de pases, pero verdaderamente quisieron sacudir el tablero la semana pasada. Según RMC, el club inglés contactó al PSG para preguntar por Keylor Navas y la viabilidad de su traspaso. ¿La resuesta? Un contundente no.

Independientemente de que la movida no llegó a buen puerto, con esto se devela el interés del París Saint-Germain por mantener una asidua rotación en su portería entre el ex Saprissa y Gianluigi Donnarumma —"Somos amigos y por tanto no hay problema. En todos los grandes equipos hay competencia", declaró el italiano—. Más teniendo en cuenta la posible salida de Sergio Rico, tercer arquero en la consideración de Mauricio Pochettino, al Mallorca.

Navas, ahora en fase de aislamiento tras haber contraído Covid-19 , que lo obligó a perderse el juego contra el Stade Brest por la fecha 21 de la Ligue 1, tiene contrato en el club galo hasta 2024 y una salida parece poco probable. Aunque es cierto que estos rumores también tuvieron lugar en octubre del año pasado, cuando The Sun adelantó que la idea de los nuevos dueños de los Magpies era fichar al tico como la cabeza de su proyecto. Hasta el momento, en este 2022, contrataron a Kieran Trippier y Chris Wood.

El nuevo y millonario Newcastle United

El 7 de octubre de 2021 la noticia sacudió al mundo del fútbol: el Newcastle fue vendido al consorcio de PIF (presidido por el príncipe de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán), PCP Capital Partners y RB Sports & Media por un total de €353 millones. Dicha operación pudo concretarse debido a que este fondo de inversión esta considerado "un ente independiente del Estado de ese país". Y ahora las arcas del club ostentan un presupuesto de €320 mil millones.