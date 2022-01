El 2022 arrancó con todo para Keylor Navas, el arquero costarricense fue titular en la jornada 20 de la Ligue 1 ante el Lyon de visitante en donde una vez más, el centroamericano fue la gran figura del partido. El resultado final fue empate (1-1) y de no haber sido por las grandes intervenciones de Keylor, los dirigidos por Mauricio Pochettino hubieran registrando su primera derrota del año y la segunda en liga. Dichas actuaciones de Navas hicieron que la prensa europea llenara de elogios al costarricense.

Keylor Navas respondió una y otra vez durante todo el partido ante el Lyon para evitar la caída de su caro. Algo que no pudo evitar al minuto 7 tras un gol del brasileño Lucas Paquetá. A partir de allí, el centroamericano fue toda una muralla. La ofensiva local no pudo pasar por segunda oportunidad los reflejos del tico. Más allá de no haber podido rescatar los tres puntos, Keylor aprovechó de gran manera esta oportunidad en la titularidad.

Keylor Navas el número 1 en PSG

Los diferentes medios de comunicación en Europa llenaron de elogios a Keylor Navas por esta actuación que tuvo ante el Lyon en la fecha 20 de la Ligue 1. “Keylor Navas salvó de la derrota al PSG en contra de Lyon", “Keylor Navas tuvo que salvar la casa tras otro mano a mano de Moussa Dembélé”, fueron algunas expresiones de medios europeos como Le Parisien, RMC Sport y el Diario AS.

Recordemos que Gianluigi Donnarumma es baja en el PSG debido a que resultó positivo por COVID-19 hace unos días. Todavía no ha recibido el alta del parte médico del equipo. Habrá que esperar cómo es su evolución una vez pueda incorporarse a los entrenamientos junto la resto de sus compañeros. Mientras tanto Keylor Navas deberá aprovechar cada oportunidad. La próxima será el sábado cuando el PSG reciba en el Parque de los Príncipes al Stade Brestois por la jornada 21 en la Ligue 1.