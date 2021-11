Keylor Navas, pese a haberse recuperado en parte de su lesión, no atajará hoy ante Canadá. Aquí te contamos cuál es el motivo de su ausencia.

Costa Rica: ¿Por qué Keylor Navas no juega hoy contra Canadá por la fecha 7 de las Eliminatorias Concacaf?

Keylor Navas ha sido un jugador determinante para Costa Rica en estas eliminatorias Concacaf. Algo que se cristalizó, por ejemplo, en las atajadas de ensueño que realizó ante Honduras y El Salvador. Es por eso que la alegría se esparció entre los y las costarricense cuando PSG le permitió viajar hacia su tierra natal para sumarse a la selección de Luis Fernando Suárez aduciendo una mejoría en su lesión. Sin embargo, Keylor no será de la partida contra Canadá .

Cuando el portero de París Saint-Germain arribó a su país, explicó el estado en que se encuentra su codo derecho: "Todavía me duele, no me siento al 100%, pero yo creo que vamos evolucionando bien", y prosiguió: "Hablamos con el entrenador para intentar ver si podíamos llegar al 100% al partido y apoyar. Todos queremos estar en el Mundial y hay que hacer un esfuerzo".

Sin embargo, las alarmas se encendieron ya que, si bien Keylor expresó sus ganas de estar ante Honduras, fue cauto con respecto a su recuperación: "Estos días que me quedé en París fueron básicamente para eso, para intentar poder tener la mejor recuperación posible, los mejores tratamientos. Yo creo que el codo ha ido evolucionando bastante bien, tenemos fe de poder llegar al partido, pero no es seguro ".

Recordemos que el ex arquero del Real Madrid se unirá al grupo el sábado, cuando la Sele regrese de Edmonton. El resultado del encuentro de hoy, que se jugará a las 20:05 hora local, será vital para la Roja ya que marcha sexta en la tabla de posiciones del Octagonal, con 6 unidades. Y en caso de no puntuar, se complicaría el panorama para ingresar a la zona de clasificación. Honduras, su próximo rival, se medirá una hora antes a Panamá.