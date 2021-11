El portero Keylor Navas arribó la noche de hoy a Costa Rica procedente de Francia, donde era esperado por los medios de comunicación de su país, quienes cuestionaron al futbolista acerca de su recuperación repentina de su lesión, pero el elemento del PSG no se quedó callado y arremetió ante los comunicadores que dudaron sobre su condición física.

“La lengua no tiene hueso y la gente siempre habla con lo que piensa, hay muchos periodistas que se les sale lo aficionado, pierden su ética, lo que en realidad dicen son puras mentiras, no se dan cuenta que lo que digan o escriban mucha gente lo puede creer, eso hace crear un mal ambiente”, fueron las palabras del guardameta

“No aportan nada positivo a la selección, deberían planteárselo, así como dicen que algunos futbolistas deben ser más profesionales, ellos también deben ser profesionales y realmente investigar, nada cuesta saber las cosas antes de decir mentiras”, fueron las contundentes declaraciones de Navas acerca de los comunicadores.

Además, Keylor Navas dio detalles sobre el estado de su lesión: “Estoy con ganas de poder de recuperarme bien y de estar en el partido, todavía me duele el codo, no me siento al 100 %, pero voy evolucionando bien, hablé con el entrenador para ver si podía llegar al partido y apoyar, todos queremos estar en el mundial y hay que hacer un esfuerzo”.

“Tengo que seguir recuperándome acá, estos días que me quedé en París fue para estar recuperado de la mejor manera posible, con tratamientos y el codo ha evolucionado bien, tengo fe de estar en el partido pero no es seguro, contento por estar en la selección, es un orgullo, espero seguir sumando”, finalizó.

Keylor Navas trabajará solo mañana en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, siguiendo su proceso de recuperación por la noche observará el duelo ante Canadá y el sábado trabajará con el resto del plantel que ya regresará a Costa Rica.