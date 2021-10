El atacante Joel Campbell no podrá participar en la final de la Concachampions entre el Monterrey y el América.

La razón por la que Joel Campbell no podrá salir campeón con Monterrey en la Concachampions

Los equipos mexicanos del Monterrey y el América se medirán para disputar la final de la Liga de Campeones de la Concacaf este jueves 28 de octubre, sin embargo, hay una mala noticia para Centroamérica y Costa Rica, el costarricense Joel Campbell no podrá formar parte de este gran partido, ni siquiera si los Rayados del Monterrey levantan el título campeón. Por otro lado, Antonio Chucho López sí espera gritar campeón con las Águilas y tener algunos minutos en este encuentro tan importante, luego de un año complicado por lesión.

El Monterrey de Joel Campbell llegará a este compromiso tras vencer por 5-1 global a Cruz Azul en semifinales, con parciales de 1-0 en la ida y 4-1 en la vuelta. Por otro lado, el América del Chucho López vienen de derrotar por 4-0 global a Philadelphia Union en la instancia previa, con parciales de 2-0 y 2-0 respectivamente, en una serie contundente para los comandados por Santiago Solari, que quiere coronar su ciclo con un título.

Monterrey no contará con Joel Campbell

Sí, un duro golpe para Joel Campbell y también para su entrenador Javier Aguirre. Pero el reglamento de la Concachampions no permite que un jugador que haya participado con un club ya comenzado el torneo, dispute otro encuentro con una camiseta distinta. En este caso. Campbell lamentablemente no podrá participar de esta final ante el América debido a que al inicio del torneo lo hizo con el Club León y por reglamento, no podrá ser tomado en cuenta.

La final entre Rayados de Monterrey vs. Club América se llevará a cabo mañana jueves 28 de octubre, en el Estadio BBVA Bancomer, desde las 21.00 hora México, por la Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. "Más que ganarle al América, representa un título para la institución. Independientemente del rival estamos obligados a quedar campeones", había comentado Joel Campbell en una entrevista para FOX Sports.