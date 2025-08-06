Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Oficial: Alajuelense revela la gravedad de la lesión de Joel Campbell y cuánto tiempo estará sin jugar

Después de haber asustado a todos con su salida ante Guadalupe, Alajuelense confirmó la gravedad de la lesión de Joel Campbell.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Confirman la lesión de Joel Campbell.
Confirman la lesión de Joel Campbell.

La vuelta de Joel Campbell al once titular de la Liga Deportiva Alajuelense había generado ilusión. El atacante rojinegro arrancó desde el inicio en la reciente victoria ante Guadalupe, en lo que fue su primer partido como titular en mucho tiempo.

Sin embargo, la alegría fue breve: a los 51 minutos de juego, Campbell pidió el cambio tras sentir una molestia física que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y en la afición. Hasta Machillo Ramírez se refirió al problema que sufrió el atacante.

¿Qué lesión sufrió Joel Campbell?

Este miércoles, el club manudo confirmó oficialmente el parte médico y detalló la naturaleza de la lesión que sufrió el delantero. Según informó Alajuelense, tras realizar los estudios correspondientes, se determinó que Campbell presenta una lesión muscular grado 1 en la zona isquiotibial de su pierna izquierda.

Publicidad

¿Cuánto tiempo estará sin jugar Joel Campbell?

Aunque el comunicado señala que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución clínica y funcional del jugador, se estima, según fuentes cercanas al club, que el periodo de baja podría ser de entre una y dos semanas, siempre y cuando la rehabilitación avance sin contratiempos.

Publicidad

Se trata de un nuevo revés para el futbolista, que buscaba afianzarse nuevamente en la alineación estelar tras varios meses de poca participación. Su regreso a la titularidad había sido una señal positiva para el equipo y para él mismo, en medio de un semestre en el que apunta a recuperar ritmo competitivo y consolidarse como pieza clave.

“No tuve para comer”: Washington Ortega soportó el hambre y la pérdida de su padre antes de convertirse en un referente indiscutido para Alajuelense

ver también

“No tuve para comer”: Washington Ortega soportó el hambre y la pérdida de su padre antes de convertirse en un referente indiscutido para Alajuelense

Con esta baja, Alajuelense deberá reacomodar su ofensiva para los próximos compromisos del torneo local, mientras Campbell se enfoca en volver cuanto antes y en óptimas condiciones. Por ahora, el club y el cuerpo médico seguirán evaluando su evolución día a día.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Entre Keylor Navas, Casillas y Buffon: Cristiano Ronaldo eligió al mejor portero con el que jugó
Fútbol Internacional

Entre Keylor Navas, Casillas y Buffon: Cristiano Ronaldo eligió al mejor portero con el que jugó

Ante los ojos de Keylor Navas y Messi: el gesto que toda Concacaf aplaude en el Inter Miami y Pumas ¿Qué pasó con David Ruiz?
Honduras

Ante los ojos de Keylor Navas y Messi: el gesto que toda Concacaf aplaude en el Inter Miami y Pumas ¿Qué pasó con David Ruiz?

Municipal recibe notificación de Concacaf: ilusiona a Luis Fernando Tena
Guatemala

Municipal recibe notificación de Concacaf: ilusiona a Luis Fernando Tena

Fue mundialista con Panamá en Rusia 2018 y ahora llega como fichaje estrella de un equipo de la LPF
Panama

Fue mundialista con Panamá en Rusia 2018 y ahora llega como fichaje estrella de un equipo de la LPF

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo