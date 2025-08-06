Oficial: Alajuelense revela la gravedad de la lesión de Joel Campbell y cuánto tiempo estará sin jugar

La vuelta de Joel Campbell al once titular de la Liga Deportiva Alajuelense había generado ilusión. El atacante rojinegro arrancó desde el inicio en la reciente victoria ante Guadalupe, en lo que fue su primer partido como titular en mucho tiempo.

Sin embargo, la alegría fue breve: a los 51 minutos de juego, Campbell pidió el cambio tras sentir una molestia física que encendió las alarmas en el cuerpo técnico y en la afición. Hasta Machillo Ramírez se refirió al problema que sufrió el atacante.

¿Qué lesión sufrió Joel Campbell?

Este miércoles, el club manudo confirmó oficialmente el parte médico y detalló la naturaleza de la lesión que sufrió el delantero. Según informó Alajuelense, tras realizar los estudios correspondientes, se determinó que Campbell presenta una lesión muscular grado 1 en la zona isquiotibial de su pierna izquierda.

¿Cuánto tiempo estará sin jugar Joel Campbell?

Aunque el comunicado señala que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución clínica y funcional del jugador, se estima, según fuentes cercanas al club, que el periodo de baja podría ser de entre una y dos semanas, siempre y cuando la rehabilitación avance sin contratiempos.

Se trata de un nuevo revés para el futbolista, que buscaba afianzarse nuevamente en la alineación estelar tras varios meses de poca participación. Su regreso a la titularidad había sido una señal positiva para el equipo y para él mismo, en medio de un semestre en el que apunta a recuperar ritmo competitivo y consolidarse como pieza clave.

Con esta baja, Alajuelense deberá reacomodar su ofensiva para los próximos compromisos del torneo local, mientras Campbell se enfoca en volver cuanto antes y en óptimas condiciones. Por ahora, el club y el cuerpo médico seguirán evaluando su evolución día a día.