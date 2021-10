Los equipos mexicanos del Monterrey y el América se medirán para disputar la final de la Liga de Campeones de la Concacaf este jueves 28 de octubre y el atacante tico Joel Campbell fue muy contundente en unas declaraciones que dio para FOX Sports, en donde aseguró que para el Monterrey será una obligación llevarse este título, independientemente de quién sea el rival, en este caso, el América del guatemalteco Antonio Chucho López.

Recordemos que los Rayados de Joel Campbell llegará a este compromiso tras vencer por 5-1 global a Cruz Azul en semifinales, con parciales de 1-0 en la ida y 4-1 en la vuelta. Por otro lado, el América del Chucho López vienen de derrotar por 4-0 global a Philadelphia Union en la instancia previa, con parciales de 2-0 y 2-0 respectivamente, en una serie contundente para los comandados por Santiago Solari, que quiere coronar su ciclo con un título.

"Más que ganarle al América, representa un título para la institución. Independientemente del rival estamos obligados a quedar campeones, y más que todo que es en casa. Ahí sólo podemos celebrar nosotros y esperamos que todo se nos dé y sea positivo para la institución", puntualizó Joel para FOX Sports.

"La presión es normal, esto es Monterrey. Es un equipo que siempre va a estar obligado a pelear por el título y más cuando se tiene muchísimos jugadores de calidad. Es una presión bonita. Es un privilegio estar en un equipo así que pelee títulos. Todo jugador quiere y desea jugar con un equipo como este, tener que lidiar con este equipo de presiones positivas", concluyó Joel Campbell.

Un dato no menor, Campbell lamentablemente no podrá participar de esta final ante el América debido a que al inicio del torneo lo hizo con el León y por reglamento, Javier Aguirre, no podrá tomar en cuenta el tico. Desde el otro lado, Chucho López espera que Santiago Solari le pueda una oportunidad. La final se jugará este jueves 28 de octubre a las 8:00 p.m., hora de Costa Rica y se disputará en el Estadio BBVA Bancomer.