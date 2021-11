Desde la llegada de Albert Rudé al banco de Alajuelense, el club Manudo se mantiene invicto en el Apertura 2021 y obteniendo casi el 84% de los puntos. Un gran cambio positivo para el flojo presente que venían teniendo con los tros técnicos. Ahora, el español deberá validar esto con sus dirigidos en los playoffs.

Sobre el rendimiento de su equipo en estas 8 fechas en las que estuvo presente y lo que se viene, el director técnico habló en conferencia de prensa. El catalán reconoció que todo lo hecho hasta ahora pierde valor si realizan una mala segunda fase, como sucedió en el torneo anterior que ganó el Saprissa.

“Hemos llegado aquí sin perder ningún partido de los que he tenido que dirigir con este equipo, hemos hecho la cuarta portería en cero, hemos marcado muchos goles, hemos sacado 20 puntos de 24 y todo este proceso me deja muy feliz y se porque como dije el otro día, el play off es otro torneo y todos lo que has hecho hasta ahora queda en un segundo plano”, comenzó declarando Rudé.

Y agregó: “El estado emocional lo hemos venido trabajando desde que llegamos aquí y hoy apostábamos a hacer un gran partido para salir fuertes de aquí y el cierre que hemos tenido haciendo goles en el último minuto da un empuje con un estado de ánimo con la flecha para arriba”.

Alberth Rudé logró cambiar el flojo presente que venía teniendo Alajuelense en el Apertura 2021 e ilusiona a los aficionados. La Liga tiene una plantilla que le permite ser serio candidato a quedarse con el título, el gran rival a vencer será Herediano que tuvo una media temporada casi perfecta.