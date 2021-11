La rivalidad histórica entre Saprissa, Alajuelense y Herediano suma este torneo un capítulo más, los tres "más grandes" de Costa Rica clasificaron a la fase de semifinales, donde deberán medir fuerzas para dejarse el maximo objetivo, ganar el campeonato nacional; sin embargo, en esta ocasión, hay un ingrediente adicional.

Tras un arranque poco promisorio con complicaciones e inestabilidad, los tres cuadros apostaron por el cambio de entrenador a mitad del certamen, los primeros en hacerlo fueron los florenses, luego de su derrota ante Guanacasteca. Tras esa fecha, la dirigencia herediana destituyó a David Patiño y una semana después, Jeaustin Campos era anunciado como en nuevo timonel

La llegada de los españoles

Posteriormente, el 30 de setiembre, Alajuelense hizo lo propio al comunicar la llegada del español Albert Rudé, luego de la desastroza presentación del primer equipo en Liga Concacaf, donde quedaron descalificados por el Guastatoya de Guatemala, los erizos eran dirigidos en ese momento por Luis Antonio Marín.

La fórmula se repitió en la acera del frente. Mediante en una noticia inesperada, Saprissa daba a conocer la salida de su DT Mauricio Wright y tan solo unas horas despúes, se anunciaba la llegada del español Iñaki Alonso al banquillo; un movimiento que nadie anticipó, pero que tampoco era incómodo al gusto morado.

Si bien el paso de los españoles apenas empieza, bajo su mando se han visto cosas muy positivas y lo más notable ha sido el cambio en la propuesta de juego, visiblemente más ofensivos, con mayor dinámica y búsqueda de gol. El tiempo es corto para evaluarlos, pero ha sido un buen inicio.

En el caso de Jeaustin Campos no hay discusión, es el mejor DT del actual certamen, no importa lo que suceda al final del campeonato; Campos ha sabido construir un equipo que luce sólido en todas sus líneas y con una idea de juego clara; aquí no se ve improvisación o suerte, es trabajo puro. No en vano marchan de primeros en la tabla.

A Jeaustin vale destacarle su bajo perfil y su lectura de juego, dos de muchas otras virtudes del estratega nacional que le han permitido el éxito. Tanto, que desde que asumió las riendas del herediano, no ha perdido ni una sola vez y amenaza con acabar el torneo así.

Las semifinales inician este miércoles 1 de diciembre y por lo visto, la batalla no solo será de los 22 actores en el terreno de juego, hay 3 nuevas razones para prestarle atención al torneo, dos de lelas recién llegadas y una consolidada, pero todas con el beneficio de mejorar el fútbol costarricense.