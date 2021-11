Sigue por aquí EN VIVO y EN DIRECTO a Alajuelense vs. Pérez Zeledón, que se medirán hoy en la fecha 21 del Apertura 2021 de Costa Rica.

Alajuelense vs. Pérez Zeledón: sigue EN VIVO y EN DIRECTO el juego de hoy por la fecha 22 del Apertura 2021 de la Primera División de Costa Rica

Este domingo, Alajuelense y Pérez Zeledón cerrarán su participación en la fase regular de la Liga Promérica 2021 de Costa Rica cuando disputen la fecha 22. Para los pezeteros, tras ascender al noveno puesto con 24 puntos y asegurar la permanencia en primera división, la temporada termina aquí. La Liga, por su parte, ya abrochó la segunda posición con 38 unidades y clasificó a las semifinales.

Alajuelense vs. Pérez Zeledón: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputará hoy, domingo 28 de noviembre, a las 3:00 PM de Costa Rica, en el Estadio Alejandro Morera Soto y se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por FUTV .

Alajuelense vs. Pérez Zeledón: cómo llegan los locales

Los erizos de Albert Rudé vienen de imponerse 1-0 a Guadalupe en su último partido, que contó con la vuelta de la afición manuda al estadio tras 635 días. Tras un flojo primer tiempo producto del buen desempeño de la visita, las cosas fueron a mejor en el segundo. Y gracias al gol agónico de José Cubero (90') se aseguraron el segundo lugar de la clasificación. De no suceder ningún imprevisto, disputarán la semifinal contra Saprissa.

Alajuelense vs. Pérez Zeledón: cómo llegan los visitantes

Objetivo cumplido para Amarini Villatoro y sus pezeteros, que encaminaron su objetivo por la permanencia al vencer 3-0 a Cartaginés y luego 1-0 a Sporting San José, compromiso que ganaron con la anotación de Álex Morán al final de la primera mitad. El ex seleccionador de Guatemala habló post partido: "Este reto me tocó el orgullo, al grupo y a mí. Tengo jugadores que han sido campeones. Estar ahí no fue fácil y apelamos al orgullo para salir".

Alajuelense vs. Pérez Zeledón: último partido entre ambos

La útima vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 14 de septiembre, en la decimoprimera jornada del actual Torneo Apertura. Aquel día, Pérez Zeledón derrotó 1-0 a Alajuelense. El gol pezetero lo anotó Luis Stewart Pérez (90') en el último suspiro.