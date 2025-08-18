“Oferta formal”: Marcel Hernández recibe el llamado de un rival directo de Herediano que cambia su futuro en Costa Rica

El futuro de Marcel Hernández está en un punto clave, ya que el goleador cubano no solo recibió una oferta de renovación de parte de Herediano, sino que también otro club nacional decidió entrar en la puja con una propuesta formal sobre la mesa.

Dicho interés de un rival directo del ‘Team’ cambia por completo el panorama y genera expectación en la afición. Marcel Hernández, quien ha sido pieza determinante con sus goles y jerarquía, deberá valorar qué camino tomar.

¿Cuál rival directo de Herediano preguntó por Marcel Hernández?

El periodista Kevin Jiménez informó en sus redes sociales que el Club Sport Herediano ya presentó una oferta formal de renovación para Marcel Hernández. Según detalló, las conversaciones marchan en buen camino y las partes se encuentran optimistas de llegar a un acuerdo en los próximos días.

“Herediano ya hizo la oferta formal de renovación a Marcel Hernández, están en eso y esperan avanzar estos días. Positivas las conversaciones entre las partes. Eso sí, un club nacional ya puso también una oferta formal sobre la mesa, hoy en Seguimos las 9:00 am en mi canal de YouTube, le contamos de quién se trata“, compartió el periodista tico.

Sin embargo, Jiménez reveló que no solo Herediano está interesado en el atacante, ya que un club nacional también puso sobre la mesa una propuesta formal para hacerse con sus servicios. Esto abre un nuevo capítulo en la novela de Marcel, cuyo futuro inmediato dependerá de las negociaciones.

Este nuevo escenario pone a Marcel Hernández en el centro de la atención del mercado costarricense. Con una propuesta formal de renovación por parte de Herediano y el interés manifiesto de otro club nacional, el futuro del delantero se torna incierto y atractivo al mismo tiempo