Amarini Villatoro tras su llegada como nuevo entrenador de Pérez Zeledón, llegaban con grandes expectativas. No solamente por ser su primera vez dirigiendo en el fútbol de Costa Rica, sino además por la situación en la que se encontraba el equipo en la zona baja de la tabla y el único objetivo que tenía sobre la mesa era no terminar con Zeledón en el sótano de la clasificación. Con suspenso y muchos nervios al final pudo lograrse y el guatemalteco cumplió.

"He sido muy claro con los directivos y lo saben. Si yo no logro sacar al equipo este torneo del último lugar, no voy a continuar. Soy un hombre que asume responsabilidades y considero que con las opciones que ya me dieron para reforzar al equipo, uno también sabe cuando dar un paso al costado, esperemos que no pase", estas fueron las palabras de Amarini Villatoro tras ser presentado como nuevo entrenador de Pérez Zeledón.

Objetivo cumplido para Amarini Villatoro

Quedaban dos partidos o mejor dicho, dos finales Sporting San José y la Liga Deportiva Alajuelense en donde su futuro se estaría definiendo. En la penúltima jornada con un triunfo (1-0) ante Sporting San José gracias a una anotación de Axel Mauriel Amador Rojas a los 41 minutos del primer tiempo. Esta victoria colocó de inmediato a los dirigidos por Amarini Villatoro en la novena posición sacando cuatro puntos de ventaja de el último lugar a falta de una sola jornada por disputarse.

Pérez Zeledón quedó luego de 21 jornadas en la novena casilla registrando seis victorias, seis empates y nueve derrotas. Además con 21 goles a favor y 26 goles en contra. En este sentido quedando una fecha (ante la Liga Deportiva Alajuelense) para que termine la temporada, Amarini Villatoro a cumplido con su gran objetivo de mantener a Pérez Zeledón alejado del último lugar en la tabla de clasificación. Habrá que esperar cuál será el nuevo destino del técnico guatemalteco o si se mantiene en el cargo.