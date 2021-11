A falta de una jornada para que finalice la primera etapa del torneo en el fútbol costarricense, Amarini Villatoro pudo cumplir el objetivo que se planteó cuando llegó como nuevo director técnico de Pérez Zeledón. El cual era sacar al equipo el fondo de la tabla de clasificación y así fue. Con suspenso y mucho nerviosismo, el técnico guatemalteco en su primera experiencia en en balompié de Costa Rica pudo obtener los resultados. Sin embargo, al parecer su futuro en Pérez Zeledón es incierto aunque el chapín se mostró bastante optimista. E

Recordemos que Amarini Villatoro venía de dirigir a la Selección de Guatemala registrando dos grandes fracasos como haber sido eliminado en la previa de la Copa Oro y también de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de Qatar 2022. Más que por el cómo, que por el qué. Y en este línea llegó a Pérez Zeledón. Sin embargo, mucho antes ya tenía experiencia siendo bicampeón con el Deportivo Guastatoya.

El futuro de Amarini Villatoro

"Hemos terminado el torneo muy bien, con 15 puntos de 18. Es mérito de los jugadores. Lo que resentimos es cuando nos faltan tres o cuatro jugadores de los habituales. Tenemos una plantilla muy corta. Si junta directiva, si cuerpo técnico, si gerencia deportiva, acá todos trabajan mucho y están trabajando en la manera de traer cuatro o cinco jugadores que puedan venir con el resto para tener la sana competencia que nos haga crecer. Ojalá se pueda dar, pero todo depende del presupuesto, acá son muy respetuosos de eso y yo estoy de acuerdo", comentó Amarini Villatoro para ESPN.

"Sonará arrogante, pero yo estoy acostumbrado a pelear campeonatos y este reto me tocó el orgullo, al grupo y a mí. Tengo jugadores que han sido campeones. Estar ahí no fue fácil y apelamos al orgullo para salir. Hay que seguir peleando porque no soy de las personas que se conforman. “Hay que ver. Yo tengo mucha amistad con junta directiva. Dije que tenía una deuda con Pérez Zeledón, porque me abrió las puertas cuando tenía 24 años", sentenció Amarini Villatoro.

Pérez Zeledón quedó luego de 21 jornadas en la novena casilla registrando seis victorias, seis empates y nueve derrotas. Además con 21 goles a favor y 26 goles en contra. En este sentido quedando una fecha (ante la Liga Deportiva Alajuelense) para que termine la temporada, Amarini Villatoro a cumplido con su gran objetivo de mantener a Pérez Zeledón alejado del último lugar en la tabla de clasificación. Habrá que esperar cuál será el nuevo destino del técnico guatemalteco o si se mantiene en el cargo.