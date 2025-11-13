Es tendencia:
Costa Rica

$70 millones: toda Costa Rica consternada por el revés que recibiría si no clasifica al Mundial 2026

Es más que un partido de Eliminatorias para la Selección de Costa Rica lo que se juega esta noche ante Haití.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

El revés económico de Costa Rica si no clasifica al Mundial de 2026
La Selección de Costa Rica afronta esta noche un duelo crucial frente a Haití, en el que cada decisión de Miguel Herrera podría marcar el rumbo del equipo en la eliminatoria.

Ahora, la importancia del partido va más allá del plano deportivo, pues no clasificar al Mundial 2026 tendría también un fuerte impacto económico para el país.

Revés económico si no se clasifica al Mundial de 2026

Según destacó La Nación, el economista Leiner Vargas, del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional, analizó el impacto financiero que tendría para Costa Rica un eventual fracaso de la Selección rumbo al Mundial.

De acuerdo con sus estimaciones, si Costa Rica no logra clasificar, las pérdidas directas para el fútbol nacional se ubicarían entre $14 millones (₡7.028 millones) y $25 millones (₡12.550 millones).

Estas cifras contemplan conceptos como el premio económico de FIFA, los fondos destinados a la preparación y la disminución del atractivo comercial para patrocinadores.

Golpe también para la economía de Costa Rica

Además, La Nación señala que el economista Leiner Vargas advirtió que el impacto no se limitaría únicamente al ámbito deportivo. Si la Selección queda fuera del Mundial, habría también un efecto indirecto sobre la economía nacional, el cual estimó entre $50 millones (₡25.100 millones) y $70 millones (₡35.140 millones).

Dichas pérdidas considerarían factores como la disminución en el consumo en comercios, la reducción de inversiones publicitarias y un menor movimiento turístico asociado a la fiebre mundialista, ampliando aún más la magnitud del golpe económico para el país.

