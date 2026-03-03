Es oficial: Saprissa confirma el regreso más esperado por la afición en el momento más importante del Clausura 2026

Saprissa vive un momento positivo tanto en resultados como en funcionamiento bajo la dirección de Medford. Los morados encadenan cuatro victorias consecutivas en el Clausura y se mantienen a tan solo un punto del liderato que actualmente ostenta Herediano.

Más allá del buen momento deportivo, en Tibás guardan un detalle especial que los hinchas venían pidiendo desde hace tiempo, un ingrediente adicional que aumenta la expectativa de cara a este compromiso.

¿Cuál es el regreso más esperado para Saprissa en el Clausura 2026?

El Deportivo Saprissa presentó para esta temporada su tercer uniforme, una indumentaria cargada de simbolismo que rinde homenaje al murciélago, figura histórica ligada al distrito de San Juan de Tibás y a la identidad del club.

La camiseta, que incluso evoca referencias como la de Batman, despertó de inmediato el entusiasmo entre la afición morada. Sobre este escenario, el club confirmó que estrenará esta equipación en el esperado duelo de este jueves ante Sporting.

Atendiendo así el pedido de los seguidores que deseaban ver al equipo lucir este uniforme especial. La decisión añade un ingrediente extra al compromiso, en medio de la expectativa que genera cada presentación del conjunto tibaseño.

Tercera camiseta del Saprissa / Saprissa

¿Cuándo juega Saprissa vs. Sporting?

Saprissa y Sporting se verán las caras este jueves 05 de abril por la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 a las 8:00 p.m. hora local desde el Estadio Ricardo Saprissa.

