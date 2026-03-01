Es tendencia:
El Salvador

Es recordado con cariño en Comunicaciones y ahora busca hacer historia en el futbol de El Salvador

El jugador buscará aportar la experiencia para poder hacer historia en el país salvadoreño.

Javier Pineda

El futbolista tendrá su último baile
El experimentado delantero Bladimir Díaz vive lo que él mismo ha definido como su “último baile” en el fútbol profesional. Actualmente milita en el Fuerte Aguilares de la Liga de Ascenso de El Salvador, y a sus 33 años sueña con despedirse dejando huella, tal como lo hizo en clubes donde se ganó el respeto y cariño de la afición, entre ellos CD FAS y Comunicaciones FC en Guatemala.

El atacante colombiano-salvadoreño confesó que su llegada al conjunto norteño no fue sencilla. Tras enfrentar inconvenientes migratorios que le impidieron salir del país, apareció la oportunidad gracias al entrenador Lito Mariona, quien buscaba un referente ofensivo. Desde el Apertura 2025, Díaz se convirtió en pieza clave de los llamados cañeros del norte.

Con franqueza, el goleador admitió que analiza seriamente colgar los botines al finalizar el campeonato. “Llega un momento en que el cuerpo se va cansando”, expresó, dejando claro que su prioridad empieza a ser la familia y sus negocios personales. Sin embargo, antes de tomar una decisión definitiva, quiere cerrar el torneo de la mejor manera posible y evaluar su futuro con calma.

Pero si algo tiene claro Díaz es que no quiere despedirse sin pelear por un gran objetivo: el ascenso a Primera División. El delantero apunta a conquistar el Clausura 2026, disputar una finalísima y devolver al Fuerte Aguilares a la máxima categoría. “La directiva ha hecho una gran inversión y esperamos que todo se nos dé”, señaló con determinación, convencido de que aún puede aportar goles y liderazgo.

El destino, caprichoso, le tiene preparado un duelo especial en la Copa Presidente ante el CD FAS, equipo al que guarda un profundo cariño. “No celebraría un gol”, confesó, en muestra del respeto y gratitud que siente por la institución santaneca y su afición. Será un reencuentro cargado de emociones y recuerdos.

La trayectoria de Bladimir Díaz es extensa y diversa. Llegó al fútbol salvadoreño en 2012 con 11 Lobos, donde vivió sus mejores años, y luego defendió los colores de Chalatenango y Alianza FC. En el extranjero dejó huella con Comunicaciones, especialmente en los clásicos ante CSD Municipal, y también tuvo pasos por ligas de Armenia, Tailandia, Arabia Saudita, Israel, Bangladesh y Colombia. Hoy, en el norte de El Salvador, escribe las últimas líneas de una carrera que busca un cierre histórico.

