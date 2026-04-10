Tras dirigir a Honduras, Reinaldo Rueda sorprende al visitar Panamá en medio de las dudas sobre la continuidad de Thomas Christiansen

La presencia de Reinaldo Rueda en Panamá tomó por sorpresa al entorno futbolístico regional. El estratega, que hace unos meses dejó la dirección técnica de la Selección de Honduras tras no lograr la clasificación al Mundial 2026, apareció inesperadamente en la sede del San Francisco FC.

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Reinaldo Rueda visitó al plantel del conjunto canalero y compartió una charla motivacional en un momento clave de la temporada. Su presencia no pasó desapercibida, especialmente por el peso de su trayectoria internacional y su experiencia en procesos de selecciones y clubes de alto nivel.

El propio club de Panamá destacó la visita en sus redes sociales, calificándolo como un “invitado de lujo” que convivió con los jugadores en la antesala de un compromiso importante. La actividad se dio en el cierre del campeonato panameño, donde cada detalle puede marcar diferencia en la búsqueda del título.

San Francisco

Expectativa sin confirmación

A pesar del impacto mediático, no existe ninguna confirmación de que Rueda tenga opciones de asumir como técnico del club o el país canalero. Su visita responde, en principio, a un acercamiento puntual, aunque la falta de detalles ha alimentado la especulación en la prensa local.

San Francisco FC es una institución histórica en la Liga Panameña de Fútbol, con nueve títulos de liga y una copa en su palmarés. La presencia de un técnico de la talla de Rueda no hizo más que aumentar las expectativas en torno a un posible vínculo futuro.

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Sin embargo, el nombre del colombiano también ha sido vinculado con el Atlético Nacional, lo que abre otro frente en su futuro profesional. Mientras tanto, en Panamá el enfoque sigue puesto en el proceso rumbo al Mundial y en el trabajo del actual seleccionador Thomas Christiansen, cuya continuidad será evaluada más adelante.