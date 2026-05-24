Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Liga MX

Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO: Keylor Navas y Carrasquilla van por el título de Liga MX – minuto a minuto de la final de vuelta

Sigue en vivo las incidencias del partido de Pumas contra Cruz Azul.

Operativo de seguridad

El plan con el que Pumas busca mantener el orden.

Publicidad

Indumentaria lista

La camisola de Pumas fue personalizada para la final.

Tweet placeholder

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Pumas ante Cruz Azul

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
En Vivo: Pumas vs Cruz Azul
En Vivo: Pumas vs Cruz Azul

Pumas y Cruz Azul se preparan para disputar el juego de vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga MX, una serie que llega con mucho atractivo por el presente de ambos equipos y por las figuras que tendrán sobre la cancha, entre ellas Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en el cuadro universitario.

Cuántos títulos tiene Keylor Navas en su carrera: ahora va por la Liga MX con Pumas

ver también

Cuántos títulos tiene Keylor Navas en su carrera: ahora va por la Liga MX con Pumas

Los dos clubes alcanzaron esta instancia después de dejar atrás sus series de semifinales, por lo que llegan motivados a una definición que promete mucha intensidad. Además, el historial reciente entre ambos mantiene un panorama parejo de cara a la lucha por el título y que quedó confirmado con el 0-0 de la ida de la Liga MX.

¿A qué hora y dónde ver la final entre Pumas y Cruz Azul?

La final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul se jugará hoy, domingo 24 de mayo, a las 7:00 p.m. hora de Centroamérica y 8:00 p.m. de Panamá, en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido se podrá ver en Centroamérica por TUDN y también mediante la plataforma de streaming ViX.

Es viral con 585k reproducciones: el descarte de Casillas a Keylor Navas para elegir al mejor portero de la historia

ver también

Es viral con 585k reproducciones: el descarte de Casillas a Keylor Navas para elegir al mejor portero de la historia

Pumas vs. Cruz Azul: últimos enfrentamientos

  • 21 de mayo de 2026 (Final Ida, Clausura 2026): Cruz Azul 0-0 Pumas
  • 14 de marzo de 2026 (Clausura 2026): Pumas 2-2 Cruz Azul
  • 8 de noviembre de 2025 (Apertura 2025): Cruz Azul 2-3 Pumas
  • 5 de abril de 2025 (Clausura 2025): Cruz Azul 3-2 Pumas
  • 26 de octubre de 2024 (Apertura 2024): Pumas 0-2 Cruz Azul

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Cuántos títulos tiene Keylor Navas en su carrera?
Costa Rica

¿Cuántos títulos tiene Keylor Navas en su carrera?

Pumas vs. Cruz Azul: a qué hora y dónde ver hoy la final de vuelta
Concacaf

Pumas vs. Cruz Azul: a qué hora y dónde ver hoy la final de vuelta

El descarte de Casillas a Keylor Navas para elegir al mejor portero de la historia
Costa Rica

El descarte de Casillas a Keylor Navas para elegir al mejor portero de la historia

México se rinde ante Keylor, pero Faitelson prefiere la polémica y liquida a Pumas
Costa Rica

México se rinde ante Keylor, pero Faitelson prefiere la polémica y liquida a Pumas

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo