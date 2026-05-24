Pumas vs. Cruz Azul EN VIVO: Keylor Navas y Carrasquilla van por el título de Liga MX – minuto a minuto de la final de vuelta

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Pumas ante Cruz Azul

La camisola de Pumas fue personalizada para la final.

El plan con el que Pumas busca mantener el orden.

Sigue en vivo las incidencias del partido de Pumas contra Cruz Azul.

Pumas y Cruz Azul se preparan para disputar el juego de vuelta de la final del Clausura 2026 de la Liga MX, una serie que llega con mucho atractivo por el presente de ambos equipos y por las figuras que tendrán sobre la cancha, entre ellas Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla en el cuadro universitario.

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Los dos clubes alcanzaron esta instancia después de dejar atrás sus series de semifinales, por lo que llegan motivados a una definición que promete mucha intensidad. Además, el historial reciente entre ambos mantiene un panorama parejo de cara a la lucha por el título y que quedó confirmado con el 0-0 de la ida de la Liga MX.

¿A qué hora y dónde ver la final entre Pumas y Cruz Azul?

La final de vuelta entre Pumas y Cruz Azul se jugará hoy, domingo 24 de mayo, a las 7:00 p.m. hora de Centroamérica y 8:00 p.m. de Panamá, en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido se podrá ver en Centroamérica por TUDN y también mediante la plataforma de streaming ViX.

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