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Romario Da Silva se suma a la lista: las lesiones más impactantes que han estremecido a Honduras

El brasileño sufrió una luxofractura en su tobillo izquierdo, una de las lesiones más dramáticas que se han visto en Honduras durante los últimos años.

José Rodas

Por José Rodas

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Romario Da Silva tendrá que ser operado tras sufrir una dramática lesión en el duelo ante el Olancho FC. Foto: X Motagua.
Romario Da Silva tendrá que ser operado tras sufrir una dramática lesión en el duelo ante el Olancho FC. Foto: X Motagua.

La luxofractura sufrida por Romario Da Silva de Motagua dejó desgarradoras imágenes que dieron la vuelta al mundo. El jugador brasileño tendrá que ser intervenido quirúrigicamente el próximo domingo 17 de mayo, pero los pronósticos siguen siendo reservados en cuanto al tiempo de baja.

Lo ocurrido a Romario es una más de las terribles lesiones que se han registrado en el fútbol de Honduras y en la memoria de mucho está también la sufrida por Luis Garrido.

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En Fútbol Centroamérica repasamos las lesiones más impactantes que se han regitrado en el país durante los últimos años.

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Ricardo Barrios

Fue en las semifinales del Clausura 2015 cuando el defensor de Motagua, Ricardo Barrios, sufrió una terrible caída que le provocó una luxofractura de su codo izquierdo.

Ricardo Barrios fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial. Foto: El Heraldo.

Ricardo Barrios fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial. Foto: El Heraldo.

Roger Mondragón

El futbolista sufrió una fuerte entrada de Luis Guzmán que le provocó una lesión en la tibia que prácticamente acabó con su prometedora carrera.

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Roger Mondragón sufrió la lesión en el juego ante el Necaxa de Honduras. Foto: El Heraldo.

Roger Mondragón sufrió la lesión en el juego ante el Necaxa de Honduras. Foto: El Heraldo.

Rubilio Castillo

Fue en 2017 cuando Rubilio Castillo sufrió una luxofractura de peroné que lo apartó del resto de la temporada con el Ciclón Azul.

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Rubilio Castillo sufrió una terrible lesión en un juego ante Real Sociedad. Foto: La Prensa.

Rubilio Castillo sufrió una terrible lesión en un juego ante Real Sociedad. Foto: La Prensa.

Robbie Matute

El jugador de Real Sociedad se fracturó la tibia y peroné en 2015 cuando intentó despejar un balón y tuvo una mala caída que le causó la terrible lesión.

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Luis Garrido

Es quizá la lesión más recordada en el fútbol hondureño. Fue en una eliminatoria rumbo a Rusia 2018 cuando el jugador, en una acción fortuita, chocó contra Javier Aquino que cayó sobre la rodilla de Garrido. Estuvo nueve meses de baja.

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Momento de la terrible lesión que sufrió Luis Garrido. Foto: La Prensa.

Momento de la terrible lesión que sufrió Luis Garrido. Foto: La Prensa.

Romario Da Silva

El brasileño sufrió una luxofractura de peroné en su tobillo izquierdo en el partido ante el Olancho FC por las triangulares del Clausura 2026.

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El hueso traspasó la piel del futbolista. Foto: Deportes TVC.

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