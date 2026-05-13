Romario Da Silva se suma a la lista: las lesiones más impactantes que han estremecido a Honduras

La luxofractura sufrida por Romario Da Silva de Motagua dejó desgarradoras imágenes que dieron la vuelta al mundo. El jugador brasileño tendrá que ser intervenido quirúrigicamente el próximo domingo 17 de mayo, pero los pronósticos siguen siendo reservados en cuanto al tiempo de baja.
Lo ocurrido a Romario es una más de las terribles lesiones que se han registrado en el fútbol de Honduras y en la memoria de mucho está también la sufrida por Luis Garrido.
ver también
El desgarrador parte médico de Motagua sobre Romario Da Silva: lo que encontraron en el hueso y cuándo será operado
En Fútbol Centroamérica repasamos las lesiones más impactantes que se han regitrado en el país durante los últimos años.
Las lesiones que han estremecido a Honduras
ver también
Estados Unidos responde y confirma duro golpe a Honduras tras perder a Keyrol Figueroa
Ricardo Barrios
Fue en las semifinales del Clausura 2015 cuando el defensor de Motagua, Ricardo Barrios, sufrió una terrible caída que le provocó una luxofractura de su codo izquierdo.
Ricardo Barrios fue trasladado inmediatamente a un centro asistencial. Foto: El Heraldo.
Roger Mondragón
El futbolista sufrió una fuerte entrada de Luis Guzmán que le provocó una lesión en la tibia que prácticamente acabó con su prometedora carrera.
Roger Mondragón sufrió la lesión en el juego ante el Necaxa de Honduras. Foto: El Heraldo.
Rubilio Castillo
Fue en 2017 cuando Rubilio Castillo sufrió una luxofractura de peroné que lo apartó del resto de la temporada con el Ciclón Azul.
Rubilio Castillo sufrió una terrible lesión en un juego ante Real Sociedad. Foto: La Prensa.
Robbie Matute
El jugador de Real Sociedad se fracturó la tibia y peroné en 2015 cuando intentó despejar un balón y tuvo una mala caída que le causó la terrible lesión.
Luis Garrido
Es quizá la lesión más recordada en el fútbol hondureño. Fue en una eliminatoria rumbo a Rusia 2018 cuando el jugador, en una acción fortuita, chocó contra Javier Aquino que cayó sobre la rodilla de Garrido. Estuvo nueve meses de baja.
Momento de la terrible lesión que sufrió Luis Garrido. Foto: La Prensa.
Romario Da Silva
El brasileño sufrió una luxofractura de peroné en su tobillo izquierdo en el partido ante el Olancho FC por las triangulares del Clausura 2026.
El hueso traspasó la piel del futbolista. Foto: Deportes TVC.