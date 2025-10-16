Mientras Málaga oficializa el fichaje de un nicaragüense, Fiscalía pide la detención del ex dueño del club por un serio delito

Nicaragua sumó, oficialmente, un nuevo legionario. Se trata de Manuel Gutiérrez, un futbolista de 22 años que pasó por la Selección Nacional Sub-20 y este jueves firmó contrato con Málaga CF de España, convirtiéndose en nuevo refuerzo del equipo filial.

“Manny” llegó a la institución malagueña en agosto, junto a otro nicaragüense, Roberto Zaldaña, de 17 años. Y se ganó un lugar tras superar las pruebas que ahora le permitirán jugar para Atlético Malagueño en Segunda RFEF (cuarta división del fútbol español).

Al juvenil se le abrieron las puertas, en parte, gracias a la gestión del ex seleccionado nacional Pablo Gállego y la academia Sport City Club Nic. Sin embargo, el momento de felicidad que vive el ex FC Miami City contrasta con la situación que existe alrededor del club.

ver también Todos en Concacaf querían saberlo: revelan qué le dijo Keylor Navas al portero de Nicaragua tras sus errores ante Costa Rica

El ex propietario de Málaga, bajo la lupa de la justicia española

Según dio a conocer la agencia de noticias EFE, la Fiscalía malagueña pidió que se dicte una orden de detención para el ex propietario de Málaga, el jeque qatarí Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, Rakan, Nasser y Nayef, por irregularidades en la gestión de la institución.

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, que está al tanto de la petición emitida también por uno de los letrados, José Carlos Aguilera, quien alertó sobre la estrategia adoptada por los Al-Thani para poner palos en la rueda del procedimiento: no designar abogados y tener la residencia en el extranjero, impidiendo así que la justicia pueda actuar.

Miguel Rodríguez firmó contrato con un Málaga revolucionado por la posible detención de su ex propietario, Abdullah Al-Thani. (Fotos: Málaga y Javier Albiñana / Málaga Hoy)

Publicidad

Publicidad

En junio, el Juzgado acordó la apertura de juicio oral contra los cuatro ex integrantes del Consejo de Administración por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su administración en Málaga (de 2010 a 2020). Pero ahora, se les envió un escrito de la Fiscalía a las partes personadas para que presenten alegaciones en un plazo de dos días.

Por pedido del fiscal, a cada uno de los Al-Thani se les asignará un abogado del Colegio de Abogados de Málaga para avanzar con el proceso judicial y que se les notifique todas las resoluciones que se van tomando a sus correos electrónicos.