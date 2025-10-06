De la MLS a España: futbolista de El Salvador recibe la propuesta de un club histórico que puede cambiar su carrera

La Selección de El Salvador se encuentra a las puertas de una doble fecha FIFA que podría allanarle el camino en las Eliminatorias hacia el Mundial 2026 si le gana a Panamá y Guatemala en el Estadio Cuscatlán, buscando replicar el logro que consiguió en marzo la categoría Sub-17 al imponerse en su grupo del Premundial para ir a Qatar 2025.

Esta generación de juveniles, que ya se ganó un lugar en la historia del fútbol salvadoreño tras guiar al país a la cita mundialista por segunda vez —su debut fue en Turquía 2013—, es liderada por un volante de apenas 16 años llamado Rafael Inojosa, quien acaba de recibir una ilusionante noticia.

¿Qué equipo de España quiere a Rafael Inojosa?

Según dio a conocer en exclusiva el periodista Rodrigo Velis, Inojosa fue invitado por scouts de Rayo Vallecano a realizar pruebas en el equipo español después de la Copa del Mundo Sub-17, que se jugará del 5 al 27 de noviembre.

Publicidad

Publicidad

ver también “Alcanzó un acuerdo”: El Salvador en vilo por la noticia bomba que cambia el futuro de Nathan Ordaz en la MLS

“Por ahora, los padres del jugador esperan la autorización del Houston Dynamo, que tiene sus derechos, para permitirle viajar a España”, detalló Velis. El seleccionado cuscatleco viene creciendo en el club de la MLS. A finales de septiembre, sin ir más lejos, recibió su primera convocatoria al segundo equipo.

Nacido en Texas, Estados Unidos, pero de padre salvadoreño y madre venezolana, Rafael Inojosa es uno de los hombres de confianza del entrenador Juan Carlos Serrano en la Sub-17, donde acumula once partidos y tres goles. Dos de ellos los marcó en el arrollador triunfo 8-0 a Islas Caimán en el debut en el Premundial.

Publicidad

Rafael Inojosa, capitán de El Salvador Sub-17, celebrando el doblete que le hizo a Islas Caimán. (Foto: La Selecta)

Publicidad

Sin duda, esta será otra gran motivación para el mediocampista, decidido a hacer historia con La Selecta en Qatar: “Queríamos un grupo difícil. Queremos ver ese otro fútbol y demostrar nuestro juego”, le dijo tiempo atrás al portal de la FIFA.

Publicidad

El Salvador quedó emparejado en el Grupo G con Alemania, Colombia y Corea del Norte, rival contra el cual debutarán en el Mundial U-17 el próximo 4 de noviembre.