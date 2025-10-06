Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

De la MLS a España: futbolista de El Salvador recibe la propuesta de un club histórico que puede cambiar su carrera

A uno de los seleccionados más destacados de El Salvador le surgió una importante oportunidad en Europa.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Uno de los talentos que El Salvador tiene en la estructura de la MLS está frente a una gran oportunidad en Europa.
© La SelectaUno de los talentos que El Salvador tiene en la estructura de la MLS está frente a una gran oportunidad en Europa.

La Selección de El Salvador se encuentra a las puertas de una doble fecha FIFA que podría allanarle el camino en las Eliminatorias hacia el Mundial 2026 si le gana a Panamá y Guatemala en el Estadio Cuscatlán, buscando replicar el logro que consiguió en marzo la categoría Sub-17 al imponerse en su grupo del Premundial para ir a Qatar 2025.

Esta generación de juveniles, que ya se ganó un lugar en la historia del fútbol salvadoreño tras guiar al país a la cita mundialista por segunda vez —su debut fue en Turquía 2013—, es liderada por un volante de apenas 16 años llamado Rafael Inojosa, quien acaba de recibir una ilusionante noticia.

¿Qué equipo de España quiere a Rafael Inojosa?

Según dio a conocer en exclusiva el periodista Rodrigo Velis, Inojosa fue invitado por scouts de Rayo Vallecano a realizar pruebas en el equipo español después de la Copa del Mundo Sub-17, que se jugará del 5 al 27 de noviembre.

Publicidad
“Alcanzó un acuerdo”: El Salvador en vilo por la noticia bomba que cambia el futuro de Nathan Ordaz en la MLS

ver también

“Alcanzó un acuerdo”: El Salvador en vilo por la noticia bomba que cambia el futuro de Nathan Ordaz en la MLS

“Por ahora, los padres del jugador esperan la autorización del Houston Dynamo, que tiene sus derechos, para permitirle viajar a España”, detalló Velis. El seleccionado cuscatleco viene creciendo en el club de la MLS. A finales de septiembre, sin ir más lejos, recibió su primera convocatoria al segundo equipo.

Nacido en Texas, Estados Unidos, pero de padre salvadoreño y madre venezolana, Rafael Inojosa es uno de los hombres de confianza del entrenador Juan Carlos Serrano en la Sub-17, donde acumula once partidos y tres goles. Dos de ellos los marcó en el arrollador triunfo 8-0 a Islas Caimán en el debut en el Premundial.

Publicidad
Rafael Inojosa, capitán de El Salvador Sub-17, celebrando el doblete que le hizo a Islas Caimán. (Foto: La Selecta)

Rafael Inojosa, capitán de El Salvador Sub-17, celebrando el doblete que le hizo a Islas Caimán. (Foto: La Selecta)

Sin duda, esta será otra gran motivación para el mediocampista, decidido a hacer historia con La Selecta en Qatar: “Queríamos un grupo difícil. Queremos ver ese otro fútbol y demostrar nuestro juego”, le dijo tiempo atrás al portal de la FIFA.

Publicidad

El Salvador quedó emparejado en el Grupo G con Alemania, Colombia y Corea del Norte, rival contra el cual debutarán en el Mundial U-17 el próximo 4 de noviembre.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
¿Cruz Azul o Vancouver? El equipo que apoyará Alberth Elis en la final de Concacaf y este es el motivo
Honduras

¿Cruz Azul o Vancouver? El equipo que apoyará Alberth Elis en la final de Concacaf y este es el motivo

FIFA podría aplicar castigo: el motivo por el que Alberth Elis está envuelto en polémica
Honduras

FIFA podría aplicar castigo: el motivo por el que Alberth Elis está envuelto en polémica

Mientras Messi cobra 20 millones de dólares, esto ganó Alberth Elis en su paso por MLS
Honduras

Mientras Messi cobra 20 millones de dólares, esto ganó Alberth Elis en su paso por MLS

No es Gremio: afirman que Marvin Ávila Jr. llegará a este gigante de Brasil
Guatemala

No es Gremio: afirman que Marvin Ávila Jr. llegará a este gigante de Brasil

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo