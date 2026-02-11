Francis Hernández sacude la selección de Honduras con lo que confirma de Edrick Menjívar y Andy Najar: “Tiren del carro”

Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 vieron como jugadores de Honduras se vinieron abajo por no conseguir la clasificación. La Bicolor perdió la oportunidad de estar en la justa en las dos últimas fechas ante Nicaragua y Costa Rica. El dolor fue evidente en aquel momento.

Dos futbolistas en particular que han dicho que no siguen en la selección por su propia voluntad son Edrick Menjívar y Andy Najar. Ambos jugadores estan vigentes en Olimpia y Nashville SC de la MLS y a Francis Hernández, director deportivo, se le consultó sobre la posibilidad de un llamado.

Francis Hernández fue rotundo con Edrick Menjívar y Andy Najar

“Las puertas de la selección están abiertas para todo el mundo. Lógicamente cuando llegue el momento valoraremos situaciones individuales de estos jugadores y por supuesto haciendo participe al entrenador”, dijo en una entrevista con Tigo Sports.

Y agregó: “Insisto, cualquier compromiso que adquieran, hay que cumplirlo por lo cual en este sentido el técnico tiene dar su opinión al respecto”.

El español fue rotundo y aseguró que si Menjívar y Andy Najar piensan bien su situación deciden volver a la Bicolor, las puertas están abiertas para que puedan sumar experiencia.

“Lo que está claro es que me hablas de jugadores importantes y que pueden seguir aportando a la selección, por lo cual ya te estoy contestando. Todo aquel que represente a la selección con honestidad y que quiera venir a sumar cuando comenzamos un proyecto nuevo que necesitamos personas con energía positiva, que tiren del carro, bienvenido sean siempre”.

Hernández primero tendrá que nombrar al nuevo seleccionador de Honduras, algo que está programado para los próximos días.Jesús Casas y Pedro Troglio, junto a otros tres nombres más son los candidatos.

