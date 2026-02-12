Edrick Menjívar solo necesitó 7 palabras para decir lo que pocos se animan de Olimpia en Centroamérica

Edrick Menjívar fue uno de los jugadores que más se destacó en la eliminatoria donde Olimpia fue eliminado por el América en la Concachampions 2026.

El guardameta salvó al León en varias ocasiones y se llevó elogios de la prensa mexicana. Luego del 0-0 de la vuelta, dio la cara ante la prensa.

ver también “Mediocre”: Olimpia nunca se imaginó la reacción de José Ramón Fernández tras ser eliminado por el América

Menjívar asegura que sale contento y ocupó solo seis palabras para describir la eliminatoria que hizo Olimpia y dijo lo que pocos se atreven en Centroamérica con tan solo 7 palabras.

“Estuvimos a la altura de la competencia”,con esto Edrick sentenció que llave que hizo el León catracho fue buena ante uno de los más ganadores de la competencia.

Las palabras de Menjívar tras ser eliminado por América

“Contento que es un torneo de mucho prestigio que te da justamente eso, que muchos países te puedan ver en lo individual. Creo que tuvimos una gran serie contra el América, un rival que genera muchas oportunidades de gol, de hecho hoy no recibimos y estuvimos a la altura de la competencia”.

ver también Nadie lo vio venir: MisterChip sentencia a Honduras con el mensaje que golpea a Olimpia y pone de ejemplo a Motagua en Concacaf

¿Qué significa para el fútbol de Centroamérica estas llaves?:“Hoy representábamos el fútbol centroamericano, también el hondureño y queríamos demostrar que en nuestra área va creciendo que hay jugadores y equipos de gran calidad”.

Publicidad

Publicidad

Olimpia vuelve a Honduras para enfrentar el torneo local. Su objetivo ahora es ganar la Copa 41 y seguir siendo por lejos el mejor de aquel país.

Tweet placeholder