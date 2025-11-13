Es tendencia:
Tabla de posiciones del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf: Honduras y Costa Rica buscan la clasificación al Mundial 2026

Entérese cómo va la tabla de posiciones del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Siga el minuto a minuto del Grupo C, donde Honduras, Costa Rica y Haití pelean por la cima.
Se viene un cierre a puro nervio en el Grupo C. A dos jornadas del final de las Eliminatorias Concacaf, la Selección de Honduras manda con autoridad, Costa Rica aprieta desde atrás y Haití no se baja de la pelea. Nicaragua ya no tiene chances, pero le puede hacer la vida imposible a más de uno.

El premio es gigante: ser líder para ir directo al Mundial 2026 o, al menos, quedar entre los dos mejores segundos y meterse al repechaje intercontinental. Con un margen mínimo, el fixture promete drama: duelos directos, cuentas a la mano y cada gol con peso de oro.

¿Cómo van Costa Rica, Honduras y Haití en la tabla de posiciones del Grupo C?

Próximos partidos de Costa Rica, Honduras y Haití en las Eliminatorias al Mundial 2026

  • Jueves 13 de noviembre: Haití vs. Costa Rica — Estadio Ergilio Hato
  • Jueves 13 de noviembre: Nicaragua vs. Honduras — Estadio Nacional de Managua
  • Martes 18 de noviembre: Costa Rica vs. Honduras — INS Estadio (ex Estadio Nacional)
  • Martes 18 de noviembre: Haití vs. Nicaragua — Estadio Ergilio Hato

¿Cómo se define el Grupo C de las Eliminatorias Concacaf en caso de igualdad de puntos?

  • Diferencia de gol general
  • Goles a favor
  • Desempeño entre los empatados (puntos, diferencia y goles en los duelos directos)
  • Puntuación de Fair Play
  • Sorteo

