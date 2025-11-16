“Seguridad de los equipos”: Alajuelense lanza un anuncio que fuerza a Concacaf a intervenir en la final de la Copa Centroamericana

La Liga Deportiva Alajuelense es plenamente consciente de que el 3 de diciembre se jugará una parte decisiva del éxito de su temporada cuando visite a Xelajú MC en Guatemala por el partido de vuelta de la gran final de la Copa Centroamericana 2025.

El encuentro, que se disputará en el Estadio Cementos Progreso de la capital chapina, se disputará en un contexto que puede llegar a ser muy adverso para los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez. Al tratarse de un enfrentamiento que definirá al campeón regional, las dudas sobre las condiciones de seguridad en Guatemala toman fuerza, especialmente después del complicado episodio que vivió la Selección de Panamá en su reciente visita a territorio chapín.

En aquella victoria por 3-2 de los dirigidos por Thomas Christiansen en el Estadio ‘El Trébol‘, el ambiente fue hostil desde el momento de su arribo al país, llevando a que la delegación canalera elevara un reclamo a la Concacaf.

Alajuelense espera el apoyo de la Concacaf

Frente a este panorama, el medio La Teja consultó directamente a Alajuelense si solicitaría a Concacaf protocolos de seguridad adicionales para el inminente viaje a Guatemala.

La respuesta desde la oficina de prensa de la institución rojinegra fue contundente: no pedirán nada extraordinario, aunque sí esperan la cooperación habitual del ente regional para definir la logística del encuentro y las medidas de seguridad.

“De conformidad con los acuerdos de participación que se firman con Concacaf, la logística y seguridad de los equipos recae principalmente en el equipo sede. Estaremos coordinando todos los detalles operativos tanto con Concacaf como con Xelajú tal y como se ha hecho en los otros compromisos de este torneo y tenemos plena confianza de que va a ser una fiesta futbolística”, indicaron desde la institución.

Además, al tratarse de un partido de clubes, aunque sea una final, se espera un ambiente mucho menos explosivo al que se vivió en la eliminatoria mundialista entre Guatemala y Panamá, donde había un boleto al Mundial 2026 en disputa.

Fecha y hora de la final de Centroamérica

La serie por el título de Centoramérica arrancará el miércoles 26 de noviembre, cuando Alajuelense reciba a Xelajú en el Alejandro Morera Soto a partir de las 8:00 p.m. (hora local).

Una semana más tarde, el 3 de diciembre, los Chivos de Amarini Villatoro serán locales en el Estadio Cementos Progreso, donde se definirá al nuevo campeón de Centroamérica.