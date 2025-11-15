Mientras la actividad de la Liga Deportiva Alajuelense por la Liga Promérica está en receso debido a la fecha FIFA, el club rojinegro aprovechó para dar un regalo que llegó a Argentina a un destinatario muy conocido en las redes sociales.

El equipo manudo dio a conocer en sus canales oficiales que le obsequió una camiseta titular a Lautaro del Campo, mejor conocido como La Cobra. El reconocido streamer argentino contó que la Liga le envió este regalo y vistió el uniforme en la transmisión.

ver también Entre Panamá, Guatemala y El Salvador: el streamer argentino La Cobra elige cuál selección quiere que clasifique al Mundial 2026

La Cobra se viste en plena transmisión con la camiseta de Alajuelense

“Con cariño del bicampeón de Centroamérica para La Cobra“, decía la carta que escribió Alajuelense para presentar el regalo al streamer argentino. Además, la Liga compartió un posteo en su cuenta de Instagram sobre el momento en el que La Cobra posó con la camiseta: “Pintada la rojinegra“.

“Miren lo que me acaba de llegar. La camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense. Gracias. Aura impresionante. Qué bien huele. No solo huele rico, sino que tiene la nueve de La Cobra“, dijo en la transmisión que se llevó a cabo en la plataforma de Kick.

“No sé si me entra, pero vamos a hacer que me entre. Chat, no me entra la cabeza literal. Soy re cabezón. Fichado por la Liga Deportiva Alajuelense“, bromeó La Cobra mientras intentaba vestir la camiseta rojinegra.

Además de la camiseta, Alajuelense le hizo llegar un pin y varios stickers al streamer argentino, consumido en toda Latinoamérica. Sobre el final, reveló: “Yo me estoy haciendo un museo de camisetas. Son muchas, pero no tenía ninguna de Costa Rica. Es un orgullo tener una de la Liga Deportiva Alajuelense“.

