“Se lanza”: desde Estados Unidos confirman la noticia sobre Luis Fernando Tena y Costa Rica que nadie en Guatemala quería escuchar

Luis Fernando Tena se ha convertido en uno de los grandes interrogantes para Guatemala de cara al próximo año. Aunque su renovación parecía bien encaminada, las nuevas condiciones planteadas por la Fedefut para sellar el acuerdo han complicado el panorama.

Sobre este escenario se sumó la irrupción del interés de Costa Rica, una noticia que está generando más incertidumbre y ha sacudido a todo Guatemala. Pero para meterle más peso al asunto, desde Estados Unidos terminaron de confirmar todo.

¿Cuál es la noticia que se confirma desde Estados Unidos sobre Luis Fernando Tena y Costa Rica?

Desde Estados Unidos, Telemundo Deportes volvió a encender la conversación al asegurar que Costa Rica ya dio el paso y fue a buscar al DT de la Azul y Blanco: “Costa Rica se lanza por Luis Fernando Tena“.

Aunque la noticia coincide con lo que se había manejado días atrás, el medio norteamericano agregó que la Federación Costarricense pidió formalmente el plan de trabajo y las pretensiones salariales del técnico, impresionada por su labor reciente con Guatemala.

Esta versión, amplificada desde el medio Telemundo Deportes ubicado en Estados Unidos, cayó con fuerza en suelo chapín, donde muchos temían justamente que Tena entrara en el radar tico tras el fracaso rumbo al Mundial 2026.

Luego del fracaso de la Selección de Costa Rica al no poder clasificar al Mundial de 2026 con Miguel Herrera al mando, evalúan opciones para el nuevo DT de La Sele y Luis Fernando Tena está en el radar. Más allá de que tampoco pudo conseguir el boleto a la Copa del Mundo, la imagen que dejó la Azul y Blanco fue mucho más positiva.