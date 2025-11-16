Repechaje al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de los dos mejores segundos de las Eliminatorias Concacaf

Tras la anteúltima fecha de la fase final, las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 quedaron al rojo vivo y sin ninguna selección con pasaje asegurado: las tres primeras de cada grupo se clasificarán de forma directa y las dos mejores segundas irán al nuevo repechaje intercontinental.
Hoy, con una jornada por disputarse (martes 18 de noviembre), Panamá y Jamaica ocupan esos dos lugares para la repesca, mientras que Haití se asoma desde el Grupo C, que se ha convertido en una verdadera trampa para los dos gigantes de Centroamérica: Honduras y Costa Rica.
Formato: qué se juega Concacaf rumbo al Mundial 2026
- Canadá, México y Estados Unidos ya están clasificados por ser anfitriones del Mundial.
- La fase final de las Eliminatorias Concacaf tiene tres grupos de cuatro selecciones.
- Los tres líderes de grupo irán directo al Mundial.
Los dos mejores segundos, comparados entre sí por puntos, diferencia de gol y luego cantidad de tarjetas amarillas, entre otros criterios, jugarán el repechaje intercontinental por dos plazas más.
Cómo quedaron los grupos en las Eliminatorias Concacaf tras la fecha del 13 de noviembre
Resultados clave de la jornada:
- Guatemala 2–3 Panamá
- Surinam 4–0 El Salvador
- Trinidad y Tobago 1–1 Jamaica
- Bermudas 0–7 Curazao
- Nicaragua 2–0 Honduras
- Haití 1–0 Costa Rica
Con esos marcadores, las tablas de la Fase Final quedaron así:
Grupo A
- Surinam – 9 puntos, DG +5 (líder por diferencia de gol)
- Panamá – 9 puntos, DG +2
- Guatemala – 5 puntos
- El Salvador – 3 puntos
Guatemala y El Salvador ya están sin chances.
Grupo B
- Curazao – 11 puntos
- Jamaica – 10 puntos
- Trinidad y Tobago – 6 puntos
- Bermudas – 0 puntos
Curazao quedó a un paso de hacer historia tras el 7–0 a Bermudas; Jamaica dejó escapar la punta con el 1–1 ante Trinidad y Tobago.
Grupo C
- Honduras – 8 puntos (sigue primero, pero perdió con Nicaragua)
- Haití – 8 puntos
- Costa Rica – 6 puntos
- Nicaragua – 4 puntos
Nicaragua ya estaba eliminada y aun así le complicó la vida a Honduras. Haití revivió con su triunfo sobre La Sele de Miguel Herrera.
Tabla de los segundos: quiénes jugarían el repechaje al Mundial 2026
Si hoy terminaran las Eliminatorias, estos serían los dos clasificados al repechaje intercontinental por Concacaf:
|Posición entre segundos
|Selección
|Grupo
|PJ.
|Pts.
|DG.
|1.º segundo
|Jamaica
|B
|5
|10
|+8
|2.º segundo
|Panamá
|A
|5
|9
|+2
|3.º segundo
|Haití
|C
|5
|8
|+1