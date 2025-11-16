Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

Repechaje al Mundial 2026: así está la tabla de posiciones de los dos mejores segundos de las Eliminatorias Concacaf

Entérese cómo va la tabla de posiciones de los mejores segundos equipos de las Eliminatorias Concacaf, que jugarán el repechaje al Mundial 2026.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
En marzo de 2026, dos selecciones de Concacaf disputarán el repechaje al Mundial 2026.
© GettyEn marzo de 2026, dos selecciones de Concacaf disputarán el repechaje al Mundial 2026.

Tras la anteúltima fecha de la fase final, las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 quedaron al rojo vivo y sin ninguna selección con pasaje asegurado: las tres primeras de cada grupo se clasificarán de forma directa y las dos mejores segundas irán al nuevo repechaje intercontinental.

Hoy, con una jornada por disputarse (martes 18 de noviembre), Panamá y Jamaica ocupan esos dos lugares para la repesca, mientras que Haití se asoma desde el Grupo C, que se ha convertido en una verdadera trampa para los dos gigantes de Centroamérica: Honduras y Costa Rica.

Formato: qué se juega Concacaf rumbo al Mundial 2026

  • Canadá, México y Estados Unidos ya están clasificados por ser anfitriones del Mundial.
  • La fase final de las Eliminatorias Concacaf tiene tres grupos de cuatro selecciones.
  • Los tres líderes de grupo irán directo al Mundial.

Los dos mejores segundos, comparados entre sí por puntos, diferencia de gol y luego cantidad de tarjetas amarillas, entre otros criterios, jugarán el repechaje intercontinental por dos plazas más.

Elegidos por FIFA: el cambio que nadie esperaba para el Costa Rica vs. Honduras por el boleto al Mundial 2026

ver también

Elegidos por FIFA: el cambio que nadie esperaba para el Costa Rica vs. Honduras por el boleto al Mundial 2026

Cómo quedaron los grupos en las Eliminatorias Concacaf tras la fecha del 13 de noviembre

Resultados clave de la jornada:

  • Guatemala 2–3 Panamá
  • Surinam 4–0 El Salvador
  • Trinidad y Tobago 1–1 Jamaica
  • Bermudas 0–7 Curazao
  • Nicaragua 2–0 Honduras
  • Haití 1–0 Costa Rica

Con esos marcadores, las tablas de la Fase Final quedaron así:

Grupo A

  • Surinam – 9 puntos, DG +5 (líder por diferencia de gol)
  • Panamá – 9 puntos, DG +2
  • Guatemala – 5 puntos
  • El Salvador – 3 puntos
Publicidad

Guatemala y El Salvador ya están sin chances.

Grupo B

  • Curazao – 11 puntos
  • Jamaica – 10 puntos
  • Trinidad y Tobago – 6 puntos
  • Bermudas – 0 puntos

Curazao quedó a un paso de hacer historia tras el 7–0 a Bermudas; Jamaica dejó escapar la punta con el 1–1 ante Trinidad y Tobago.

Publicidad

Grupo C

  • Honduras – 8 puntos (sigue primero, pero perdió con Nicaragua)
  • Haití – 8 puntos
  • Costa Rica – 6 puntos
  • Nicaragua – 4 puntos

Nicaragua ya estaba eliminada y aun así le complicó la vida a Honduras. Haití revivió con su triunfo sobre La Sele de Miguel Herrera.

Publicidad

Tabla de los segundos: quiénes jugarían el repechaje al Mundial 2026

Si hoy terminaran las Eliminatorias, estos serían los dos clasificados al repechaje intercontinental por Concacaf:

Posición entre segundosSelecciónGrupoPJ.Pts.DG.
1.º segundoJamaicaB510+8
2.º segundoPanamáA59+2
3.º segundoHaitíC58+1
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
La noticia que podría ayudar a Costa Rica a clasificar al Mundial 2026
Concacaf

La noticia que podría ayudar a Costa Rica a clasificar al Mundial 2026

Elegidos por FIFA: el cambio que nadie esperaba para el Costa Rica vs. Honduras
Honduras

Elegidos por FIFA: el cambio que nadie esperaba para el Costa Rica vs. Honduras

FIFA castigará a Honduras por este motivo y Costa Rica lo conoce de cara al Mundial 2026
Honduras

FIFA castigará a Honduras por este motivo y Costa Rica lo conoce de cara al Mundial 2026

Xelajú suma más complicaciones a pocos días de enfrentar a Alajuelense en la final de la Copa Centroamericana
Guatemala

Xelajú suma más complicaciones a pocos días de enfrentar a Alajuelense en la final de la Copa Centroamericana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo