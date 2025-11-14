Panamá favorecido: Thomas Christiansen recibe la noticia que puede llevarlo al Mundial 2026 tras vencer a Guatemala

La Selección de Panamá consiguió El Trebolazo. En la noche del jueves, los dirigidos por Thomas Christiansen entraron al Estadio Manuel Felipe Carrera para enfrentar una verdadera caldera: Guatemala se jugaba la vida ante su gente, mientras que los canaleros también estaban obligados a ganar tras el golpe que minutos antes había dado Surinam, líder del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf, con un contundente 4-0 sobre El Salvador.

Pero Panamá respondió a la altura. Con un doblete de Cecilio Waterman y un remate decisivo de José Fajardo, firmó un 3-2 heroico que lo deja empatado con Surinam en lo más alto, aunque con tres goles menos en la diferencia de anotaciones.

El martes, en la última jornada, Panamá recibirá a El Salvador en el Rommel Fernández, mientras que Surinam visitará a Guatemala. Allí se definirá quién va directo al Mundial de Norteamérica 2026.

Panamá, el favorito del Grupo A

En este contexto, el medio especializado Football Meets Data reveló un análisis que sacude el cierre del Grupo A. Es que, según sus cálculos, Panamá llega ampliamente favorecido para quedarse con el boleto directo al Mundial en la última jornada.

Aunque la diferencia de gol beneficia a Surinam, el portal fue claro en su proyección: “Panamá es favorito para clasificar directamente después de una dura victoria como visitante en Guatemala. Están empatados en puntos con Surinam, pero con un déficit de 3 goles en diferencia de goles. Si Panamá vence a El Salvador en casa con suficientes goles, puede ganar el grupo incluso si Surinam gana de visitante en Guatemala“, explicaron.

Las simulaciones publicadas por Football Meets Data son tajantes: Panamá clasifica como líder del Grupo A en el 81% de los escenarios, mientras que solo en el 19% ocupa el segundo lugar. Es decir, menos de una de cada cinco veces queda fuera del cupo directo al Mundial.

Mientras tanto, Guatemala (5 puntos) y El Salvador (3 unidades) aparecen sentenciados en la parte baja del grupo: ambos tienen un 99,5% de probabilidad de quedarse exactamente donde están, ya sin opciones matemáticas de aspirar al Mundial 2026.