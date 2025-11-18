¿Qué selecciones de Concacaf pueden clasificarse hoy, 18 de noviembre, al Mundial 2026?

La última jornada de la fase de grupos de las Eliminatorias Concacaf llega cargada de tensión, cuentas finas y dramatismo puro: siete selecciones pelean por apenas tres boletos directos al Mundial 2026 y, como consuelo, dos plazas para el repechaje.

Surinam y Panamá en el Grupo A, Curazao y Jamaica en el B, y Honduras, Haití y Costa Rica en el C salen a la cancha sabiendo que todas tienen la posibilidad de clasificarse este martes 18 de noviembre a la próxima Copa del Mundo. El premio máximo es terminar primeros y abrochar el pasaje directo. El “plan B” es quedar como uno de los dos mejores segundos e ir al repechaje. Así está la definición, grupo por grupo.

Grupo A: Panamá y Surinam, a un paso del sueño

En el Grupo A el escenario es clarísimo: Surinam y Panamá llegan con 9 puntos (2 victorias y 3 empates, sin derrotas), pero los sudamericanos tienen una leve ventaja por diferencia de gol: +5 contra +2 de los canaleros. Detrás aparecen Guatemala, con 5 unidades, y El Salvador, con 3, ya sin chances de clasificación.

En la última fecha, Surinam visita a los chapines y Panamá juega en casa ante la Selecta. Si los dos ganan o pierden, definirá la diferencia de gol. Si empatan sus partidos, la clasificación directa será para los surinameses. Eso sí: ambos saben que un triunfo garantiza al menos el repechaje.

Grupo B: Curazao y Jamaica, duelo directo por el boleto

El Grupo B ofrece una definición de película entre Curazao y Jamaica. La Familia Azul llega como líder con 11 puntos (3 triunfos y 2 empates, sin derrotas) y un impresionante +10 de diferencia de gol, gracias a goleadas como el 7–0 frente a Bermudas. Los Reggae Boyz marchan segundos con 10 puntos (3 victorias, 1 empate y 1 caída) y +8 de diferencia.

Y el calendario quiso que todo se resuelva frente a frente: Jamaica recibe a Curazao en Kingston en una verdadera final, mientras que en el otro partido del grupo Trinidad y Tobago será local ante Bermudas. Para Curazao, un empate alcanza para asegurarse el primer puesto y el pase directo; Jamaica está obligada a ganar para saltar a la cima y no depender del repechaje. El perdedor (o el que empate y quede segundo) mirará con lupa la tabla general de segundos para ver si entra en la zona de repesca.

Grupo C: Honduras, Haití y Costa Rica, triple ilusión

Honduras, Haití y Costa Rica llegan con vida a la última fecha del apretado Grupo C. Catrachos y haitianos comparten la cima con 8 puntos cada uno (2 victorias, 2 empates y 1 derrota), pero los dirigidos por Reinaldo Rueda tienen mejor diferencia de gol: +3 contra +1. Los ticos, algo más atrás, suman 6 unidades (1 triunfo y 3 empates, con 1 caída) y todavía sueñan con sacar el pasaje a su séptimo Mundial.

La combinación de partidos hace que todo esté abierto: Costa Rica recibe a Honduras en San José y, en paralelo, Haití enfrenta a Nicaragua. La “H” sabe que, si gana como visitante, solo una goleada haitiana podrá quitarle el liderato y el boleto directo. Si empata, dependerá de que Haití no gane. La Sele del “Piojo” Herrera está obligada a sumar de a tres para meterse en la pelea por el primer puesto.

En definitiva, las selecciones que pueden clasificarse hoy al Mundial 2026 en Concacaf son: Surinam, Panamá, Curazao, Jamaica, Honduras, Haití y Costa Rica. Siete ilusiones, tres boletos directos y dos plazas de repechaje: la noche promete emociones fuertes.

¿Cómo se define en caso de igualdad de puntos?

Diferencia de gol general

Goles a favor

Desempeño entre los empatados (puntos, diferencia y goles en los duelos directos)

Puntuación de Fair Play

Sorteo

