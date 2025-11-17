Tres referentes afuera: el Piojo Herrera prepara este 11 para que Costa Rica persiga el milagro ante Honduras

Miguel “Piojo” Herrera prepara una sacudida total en el esquema de la Selección de Costa Rica que recibirá a Honduras en San José, luego de la derrota catastrófica sufrida ante Haití en Curazao el pasado jueves.

En aquella noche fatídica, el entrenador mexicano apostó por un 5-2-3 con Keylor Navas en la portería, una línea de cinco defensores integrada por Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas y Kendall Waston como centrales, acompañados por Francisco Calvo y Haxzel Quirós como laterales. En el mediocampo formó con Celso Borges y Aarón Murillo, mientras que Josimar Alcócer y Kenneth Vargas escoltaron al goleador Alonso Martínez en ataque.

Cuatro cambios y un nuevo esquema

Para el duelo decisivo ante los catrachos, el cuerpo técnico trabaja con una formación radicalmente distinta: cuatro de los futbolistas que fueron titulares ante Haití salieron del once estelar en los entrenamientos.

Piojo Herrera patea el tablero (FCRF).

Además, Herrera sorprendió al romper con su línea de cinco defensores para estructurar una línea de cuatro, entendiendo que solo la victoria mantiene con vida a Costa Rica en la Eliminatoria rumbo al Mundial 2026. Además, deberá rezar porque Nicaragua frene a Haití en Curazao.

El XI inicial que prepara Costa Rica

El equipo trabajado por el Piojo mantiene a Keylor Navas como figura indiscutible bajo los tres postes. En defensa, Alexis Gamboa será el principal sacrificado, pasando al banquillo. La línea de cuatro la conformarían Juan Pablo Vargas y Kendall Waston como centrales, con Calvo y Quirós repitiendo por los costados.

En el mediocampo, se sostiene Aarón Murillo, pero Orlando Galo entraría por Celso Borges. A ellos se sumarán dos volantes abiertos: Álvaro Zamora por izquierda y Josimar Alcócer por derecha, buscando mayor amplitud en el juego.

De esta manera, Celso Borges, Alonso Martínez (por obligación), Alexis Gamboa y Kenneth Vargas serían los cuatro futbolistas que saldrían del once titular de Herrera para el que probablemente sea su último partido al frente de La Sele.