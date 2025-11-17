En Guatemala lo confirman: Surinam sufre un problema que le da ventaja a Panamá en la carrera hacia el Mundial 2026

Las Eliminatorias están a punto de llegar a su fin en la Concacaf. A última hora de este martes, se conocerá cuáles son las tres selecciones clasificadas de forma directa al Mundial 2026 y las dos que deberán disputar el repechaje en marzo del próximo año.

En el Grupo A, las protagonistas de esa puja son Panamá y Surinam al compartir la cima del mismo con 9 puntos. Detrás de ambas quedó Guatemala (5), que pese a su eliminación jugará un rol decisivo en la definición, pues le toca recibir a los surinameses en el Estadio Manuel Felipe Carrera.

Los dirigidos por Stanley Menzo llegaron el sábado por la noche a territorio guatemalteco con el deseo a flor de piel de llevar a su país por primera vez a la cita máxima. Pero después de un día de tranquilidad, en el que realizaron trabajos regenerativos en el gimnasio del hotel donde se hospedan, se toparon con un imprevisto.

El problema que afecta a Surinam en el cierre de las Eliminatorias Concacaf

Según informó el medio Nuestro Diario, Surinam no pudo reconocer la cancha del Estadio El Trébol como tenía previsto debido a las fuertes lluvias que cayeron este lunes en la zona e inundaron el terreno de juego, que sí conoce bien Guatemala, su último rival de las Eliminatorias.

A raíz de este imprevisto, los Suriboys continuarán con su trabajo en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de la FFG, en la zona 15. Este tipo de detalles, por más pequeños que parezcan, pueden marcar la diferencia en un torneo tan impiadoso como las Eliminatorias. En el caso de Panamá, el domingo entrenó bajo las órdenes de Thomas Christiansen en el reducto donde se jugará su futuro, el Rommel Fernández.

¿Cuándo juega la Selección de Guatemala vs. Surinam?

Guatemala recibirá a Surinam este martes 18 de noviembre, a las 7:00 p.m. (horario local), en el Estadio Manuel Felipe Carrera. En caso de ganar, los surinameses clasificarán a su primer Mundial siempre y cuando Panamá no le propine una goleada histórica a El Salvador.