“Es parte del juego”: Luis Fernando Tena desconcierta a Panamá al responder si Guatemala favorecerá a Surinam rumbo al Mundial 2026

Ya sin chances de clasificar al Mundial 2026, la Selección de Guatemala será la jueza del destino de Panamá y Surinam en el cierre de la tercera ronda de las Eliminatorias Concacaf.

Ambos países comparten la cima del Grupo A con 9 puntos. Pero la diferencia de gol perjudica al elenco de Thomas Christiansen, por lo que la Bicolor jugará un rol clave a la hora de desempatar y definir cuál de los dos se quedará con el boleto directo cuando se enfrente este martes a los surinameses en el Estadio de “El Trébol”.

Frente a este escenario, desde suelo canalero comenzaron a especular con la posibilidad de que los chapines perjudiquen a Panamá como una suerte de “venganza” por la reciente derrota 3-2 y el recordado antecedentemente rumbo a Alemania 2006, que privó a Guatemala de jugar el repechaje mundialista.

Sin embargo, el seleccionado Alberto Quintero y hasta el propio Christiansen tiraron abajo esta teoría: “Conociendo al profe Tena, que es un muy buen entrenador y muy respetado, él seguro que no se juega su imagen dejándose ganar en un partido tan importante y menos con un proceso tan bonito que ha tenido“, dijo este lunes el DT hispano-danés.

Consultado sobre esta teoría en rueda de prensa, Luis Fernando Tena contestó de forma tajante cómo encararán sus dirigidos el duelo con Surinam: “Vamos a ir a ganar el partido. A jugar pensando en ganar, pensando en nuestra afición, en nosotros mismos, en jugar con honestidad, orgullo y entrega. No pensamos en Surinam o Panamá, pensamos en la afición de Guatemala. Obviamente, el dolor lo tenemos y seguimos tristes porque el objetivo no se cumplió”.

“Tenemos jugadores que siempre luchan, que siempre se integran, que dan todo por su playera y afición. En general, sí hemos trabajado con mucho profesionalismo y honestidad. Como todos, a veces ganamos y a veces nos toca perder, es parte del juego“, añadió el estratega mexicano, quien introducirá pocos cambios en la alineación de Guatemala para medirse a sudamericanos.

La última vez que los guatemaltecos se midieron a Surinam, empataron 1-1. Pero debido al contexto, este cruce promete ser más complejo, según Tena: “Surinam es un equipo muy fuerte, sus jugadores juegan en Europa y se han formado en Holanda (Países Bajos). Han nacionalizado muchos jugadores en los últimos seis meses, y nos espera un partido muy duro. Ellos vienen por un boleto mundialista“.