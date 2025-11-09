Es tendencia:
“No todo fue feliz”: Keylor Navas expone a Carrasquilla y sorprende a Cruz Azul con un gesto que Kevin Mier no se esperaba

Keylor Navas no omitió lo que pasó entre Carrasquilla y el portero de Cruz Azul. Por eso, mandó un mensaje que sorprendió a todos.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

El portero tico mandó un mensaje después del duro momento que sufrió Mier.
© Getty ImagesEl portero tico mandó un mensaje después del duro momento que sufrió Mier.

Este sábado por la noche, Pumas Unam venció a Cruz Azul por 3-2 en condición de visitante y se aseguró la clasificación al Play-In de la Liga MX. El equipo felino contó con la presencia centroamericana de Keylor Navas y la de Adalberto Carrasquilla, quien terminó provocando un caos en el cuadro local.

El panameño cometió una dura infracción contra Kevin Mier, portero de la Máquina Celeste. Para su mala fortuna, tuvo que salir debido al dolor que le provocó esta falta. Coco le pidió disculpas después del partido, pero la situación se agravó.

Se confirmó que el guardameta del Cruz Azul se fracturó la tibia de su pierna derecha. Por lo que deberá estar parado por un largo tiempo. Se espera que sea entre tres y seis meses. Por este motivo, Adalberto Carrasquilla podría sufrir una sanción muy fuerte de la Liga MX.

En medio de este duro momento, Keylor Navas no se olvidó de lo sucedido en el Estadio Olímpico Universitario y mandó un mensaje luego del partido a través de su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Keylor Navas de la dura lesión de Kevin Mier en Cruz Azul?

El portero tico expuso al panameño con un mensaje de apoyo a Kevin Mier: “Gracias a Dios ayer ganamos y seguiremos peleando hasta el final. Mostramos carácter, compromiso y fútbol. Seguimos. Sin embargo, no todo fue feliz. Mucho ánimo a JJ (Juan José Macías) y Mier. Ojalá verles pronto en la cancha“.

Navas llamó la atención al decir que “no todo fue feliz” lo que se vivió en el estadio a pesar de la victoria. Esto se dio en gran parte por responsabilidad del propio Carrasquilla, que terminó lesionando al portero del equipo azul y que podría enfrentar una grave sanción.

