Apareció la evidencia: el video inédito que exculpa a Carrasquilla de la lesión de Kevin Mier y genera revuelo en México

Adalberto Carrasquilla está en la mira de buena parte del fútbol mexicano por la fuerte infracción que le cometió al portero colombiano Kevin Mier y le provocó una fractura de tibia en el triunfo de Pumas por 3-2 sobre Cruz Azul, cuya dirigencia no piensa dejársela pasar al panameño.

Mier estará fuera de las canchas de tres a seis meses. Y los Cementeros, amparándose en el Artículo 85 del Reglamento de la Liga MX, pedirán la inhabilitación de Carrasquilla hasta que su colega vuelva a jugar.

La decisión final será del Comité Disciplinario. Pero, mientras tanto, el seleccionado de Panamá cerró los comentarios en sus redes sociales como respuesta a los mensajes que le estaba enviando la afición de Cruz Azul.

¿Cuál es el video que exculpa a Carrasquilla de la fractura a Kevin Mier?

Este lunes, Medio Tiempo dio a conocer en sus redes sociales un video inédito hasta el momento, en el cual se “revela que fue Kevin Mier quien impactó a Carrasquilla y descarta plancha del panameño”, reza la publicación, que avivó la polémica e inmediatamente se llenó de comentarios.

Tweet placeholder

A diferencia de las tomas televisivas, la jugada se aprecia desde atrás. Sin embargo, no cambió la opinión del grueso de los aficionados: “El video sigue mostrando la plancha, que claramente hubo en esa jugada. ¿Por qué insisten en sostener esa mentira? Plancha hubo. Es evidente. Lo que es imposible de medir es la intencionalidad en esta jugada. Pero imprudencia, riesgo, hubo“, escribió uno. Otro acotó: “Nadie está alegando la intención o no, alegan la intensidad, arrojarse con los tachos por delante en una jugada innecesaria totalmente”.

Publicidad

Publicidad

Por el contrario, en el artículo de MT afirman: “En la grabación se aprecia que aunque Carrasquilla se lanzó con mucha fuerza para intentar quitarle el balón al portero en un intento de despeje, fue el celeste el que impactó su pierna derecha en la pantorrilla de panameño, golpe que le terminó generando la fractura“.

ver también Mientras en México lo acribillan, figura de Panamá revela cómo se siente Adalberto Carrasquilla a días de enfrentar a Guatemala

Mientras la efervescencia por este caso no cesa, Carrasquilla se encuentra lejos de México, junto a sus compañeros de la Selección de Panamá, preparando los juegos trascendentales contra Guatemala y El Salvador en los que estará en disputa el boleto al Mundial 2026.