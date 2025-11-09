Este sábado por la noche, los Pumas Unam salieron victoriosos en su visita al Cruz Azul. Los dirigidos por Efraín Juárez revirtieron el resultado y ganaron por 3-2 para clasificarse como última instancia al play-in de la Liga MX.

La noticia más trascendental y polémica tuvo que ver con la infracción que cometió Adalberto Carrasquilla contra el portero Kevin Mier. El guardameta debió ser sustituido sobre el final de la primera parte, luego de que el volante panameño impactara contra su pierna derecha.

El momento de la infracción de Carrasquilla a Mier.

El de Cruz Azul se retiró del campo con mucho dolor y horas más tarde se terminó de confirmar lo peor. Según informó el Diario Récord, sufrió una fractura de tibia que lo deja sin competencia por lo que resta del 2025 entre Liga MX y Copa Intercontinental como mínimo.

¿Cuánto tiempo estará fuera Kevin Mier por la dura patada de Adalberto Carrasquilla?

Además de no jugar por lo que resta del año, Kevin Mier tiene serias posibilidades de no estar presente en el Mundial 2026. Este tipo de fractura demanda un tiempo estimado de recuperación de 3 a 6 meses, por lo que estará al límite.

Esta noticia complica a Adalberto Carrasquilla, ya que el Cruz Azul podría pedir, según el reglamento de la Liga MX, la inhabilitación del futbolista panameño hasta que Mier pueda recuperarse o por un tiempo determinado.

Después del partido, Coco Carrasquilla le pidió disculpas al portero: “Quiero pedirle una disculpa porque sé que mi intención nunca fue sacarlo del partido, fue más que todo cortar la jugada. El árbitro tomó una decisión porque sabe que no fui con mala intención y él al final me queda pegando“. A pesar de este mensaje, corre riesgo de perderse varios juegos con los Pumas.