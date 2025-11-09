“Inhabilitación”: Adalberto Carrasquilla se enfrenta al peor castigo posible tras lesionar al portero de Cruz Azul

Los Pumas de la UNAM lograron un batacazo que parecía imposible en su visita al Cruz Azul, líder del Apertura 2025 de la Liga MX. Con un marcador de 3-2, el equipo universitario, capitaneado por Keylor Navas, firmó una noche épica en el Estadio Azteca y se clasificó de manera agónica a la etapa de Play-In del campeonato, cuando apenas dos jornadas atrás parecía que todo estaba perdido.

Sin embargo, el triunfo quedó opacado por una acción que encendió la polémica y que podría costarle caro a una de las figuras más rutilantes del conjunto auriazul.

La jugada que cambió la noche

Adalberto Carrasquilla fue el involuntario protagonista de una escena que impactó a los televidentes. Al minuto 45, el portero cementero Kevin Mier salió al borde del área grande con el balón controlado. El volante panameño se lanzó con los botines de punta para intentar bloquear el despeje, pero terminó impactando de lleno en la tibia al colombiano, quien cayó inmediatamente al suelo.

Pese a la intervención del cuerpo médico, Mier no pudo continuar y tuvo que ser retirado en camilla, visiblemente afectado del pie derecho. Las imágenes del incidente causaron preocupación en redes sociales, y según reportes preliminares, la lesión del guardameta de 25 años podría ser una fractura, lo que lo dejaría fuera de la recta final del torneo.

¿Cruz Azul reclama una sanción ejemplar?

De acuerdo con información de Fox Sports, el club cementero estaría evaluando una decisión drástica si es que se confirma la fractura de Mier. “La directiva celeste estaría sopesando seriamente pedir la inhabilitación del jugador de Pumas, en caso de que Mier resulte con una lesión ósea tras la entrada recibida”, informó el medio.

Carrasquilla, además, ya está suspendido para el próximo duelo de los Play-In, tras acumular su quinta tarjeta amarilla, precisamente por la falta sobre Kevin Mier.

Pero si Cruz Azul presenta la apelación y prospera la solicitud, el jugador podría perderse el resto de la competencia, un golpe durísimo tanto para él como para los Pumas, que dependen de su presencia en el mediocampo para manejar los hilos del juego.